Celebramos o Natal. O nascimento de Cristo continua a fascinar, a comover e a exercer um poder transformador que o tempo não conseguiu enfraquecer. Em meio à pressa e à ansiedade que marcam o mundo contemporâneo, o Natal é um convite a redescobrir o essencial: a simplicidade, o amor, a fé e o sentido profundo da existência.

Vivemos tempos de vertigem. A avalanche digital, a pressão do trabalho e o culto às aparências nos empurram para uma vida sem pausa e sem silêncio. Corremos muito, mas nem sempre sabemos para onde. O Natal, com sua luz discreta, recorda que o sentido da vida não está na velocidade, mas na direção. A pressa, travestida de eficiência, é uma forma de dispersão. Perdemos o foco, o tempo e, não raro, o coração.

Em muitas cidades, praças e avenidas, repletas de presépios e luzes, falam de um Deus que se faz criança para dizer que o infinito cabe num coração humano. Em um mundo cansado do barulho e da superficialidade, cresce a nostalgia de Deus, o desejo de transcendência e de certezas sólidas. A fé, que muitos julgavam superada, volta a ocupar espaço na vida de jovens e famílias. Quando parece que o materialismo prático ganha de goleada, o jogo vira. Sempre foi assim na longa história do cristianismo.