A divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) na última terça?feira, 16 de dezembro, trouxe novas camadas de incerteza ao debate sobre os rumos da taxa básica de juros no país.

O documento, ao mesmo tempo em que reconhece sinais de desaceleração da atividade econômica e arrefecimento da inflação, mantém um tom de forte vigilância e reforça a possibilidade de que os juros permaneçam elevados por mais tempo do que esperava uma parcela significativa dos analistas.

Segundo a ata, o Banco Central voltou a enfatizar que o cenário atual “prescreve uma política monetária significativamente contracionista por um período bastante prolongado”, reforçando que os juros devem seguir altos enquanto houver risco de desancoragem das expectativas inflacionárias. A Selic — mantida em 15% ao ano, o maior nível em quase duas décadas — continua sendo tratada como instrumento central para garantir a convergência da inflação à meta.