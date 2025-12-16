O Noroeste celebra a volta de um de seus pilares defensivos: Maycon Matheus retorna ao Alfredão para reforçar o elenco na temporada 2026. O zagueiro de 27 anos, natural de Fernandópolis, destro e com 1,88m de altura, retorna ao clube trazendo ainda mais experiência e maturidade competitiva após um ano de destaque no cenário nacional. Formado nas categorias de base da Ponte Preta, Maycon iniciou sua trajetória no futebol na equipe campineira e se profissionalizou no Noroeste, onde deu os primeiros passos como atleta de elite.

Em 2025, Maycon disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pela Ferroviária de Araraquara, onde atuou em 18 partidas e contribuiu com duas assistências, demonstrando segurança defensiva e qualidade na construção das jogadas.

O defensor já havia defendido o Noroeste no Paulistão 2025, quando entrou em campo em 11 jogos e marcou um gol, em partida contra o Mirassol. O clube destaca que sua volta representa um reforço estratégico, reunindo identificação, desempenho e liderança.