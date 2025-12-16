O Noroeste celebra a volta de um de seus pilares defensivos: Maycon Matheus retorna ao Alfredão para reforçar o elenco na temporada 2026. O zagueiro de 27 anos, natural de Fernandópolis, destro e com 1,88m de altura, retorna ao clube trazendo ainda mais experiência e maturidade competitiva após um ano de destaque no cenário nacional. Formado nas categorias de base da Ponte Preta, Maycon iniciou sua trajetória no futebol na equipe campineira e se profissionalizou no Noroeste, onde deu os primeiros passos como atleta de elite.
Em 2025, Maycon disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pela Ferroviária de Araraquara, onde atuou em 18 partidas e contribuiu com duas assistências, demonstrando segurança defensiva e qualidade na construção das jogadas.
O defensor já havia defendido o Noroeste no Paulistão 2025, quando entrou em campo em 11 jogos e marcou um gol, em partida contra o Mirassol. O clube destaca que sua volta representa um reforço estratégico, reunindo identificação, desempenho e liderança.
Com passagens importantes na carreira, Maycon acumula experiências por clubes como Amazonas, onde foi campeão brasileiro da Série C em 2023, além de Londrina, América-SP, Portimonense de Portugal e outras equipes. Esse repertório competitivo reforça o papel que o zagueiro desempenhará na estrutura tática do Norusca.
Em sua chegada, Maycon fez questão de enviar uma mensagem à torcida, destacando a felicidade pelo retorno e sua ambição para a nova temporada. Segundo o próprio jogador, voltar ao clube representa um reencontro com um ambiente onde se sente acolhido e motivado. Ele afirmou que está “muito feliz em retornar ao Norusca” e reforçou que seu principal objetivo em 2026 é conduzir o Noroeste à classificação para a próxima fase do Paulistão.
A diretoria comemora o retorno e ressalta que o defensor chega para ser uma das lideranças do elenco, fortalecendo o sistema defensivo e contribuindo para as metas esportivas traçadas para o ano.