A Polícia Civil de Jaú prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (16), o responsável por um posto de combustíveis localizado na região central da cidade, durante uma operação conjunta com a Agência Nacional do Petróleo (ANP). Durante a vistoria, realizada pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), os agentes constataram a comercialização de combustíveis adulterados.

O etanol apresentava presença de metanol e a gasolina possuía irregularidades em sua composição. Também foi identificada fraude volumétrica nas bombas, que indicavam quantidade superior à efetivamente abastecida nos veículos. Na ação, foram apreendidos R$ 2.396,00 em dinheiro, equipamentos eletrônicos, como CPU e telefone celular, além de documentos relacionados à comercialização irregular de combustíveis.

O responsável pelo estabelecimento, um homem de 33 anos, foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, ele já possuía antecedentes por crimes semelhantes e estava em liberdade provisória, com restrições judiciais, incluindo a proibição de atuar em postos de combustíveis.