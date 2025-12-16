A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, apresenta o espetáculo ‘Harém das Ausências’ da Companhia Estável de Dança nesta terça-feira (16) e quarta-feira (17), no Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’. Nos dois dias, a apresentação será às 20h, com entrada gratuita e sem a necessidade de retirada de ingressos.

O espetáculo é inédito, com a coreografia de Wallace Guimarães, coreógrafo e bailarino carioca. A obra é uma crônica coreográfica desenvolvida a partir de pesquisas corpo-sensoriais e estímulos somáticos, utilizando de músicas experimentais e bossas brasileiras. A combinação criativa e autoral comemora os 112 anos do poeta Vinicius de Morais e resulta em um ‘Harém’ de mulheres, que ressignificam o lugar da ausência e potencializam a força e a resistência feminina, através da dança contemporânea e de símbolos poéticos trazidos para cena.



A apresentação terá a direção e supervisão de Sivaldo Camargo, figurino de Priscila Lopes, coreografia de Wallace Guimarães, iluminação de Flávio Lima, cenotécnica de Thiago Neves e operação de áudio de Kevin Vignotto. O elenco da Companhia Estável de Dança é formado pelas bailarinas Beatriz Lopes, Damaris Brandt, Ester Cano, Eduarda Bodo, Marcela Victória, Kananda Cari, Livia Pimenta, Sophia Dias e Victoria Caroline, e as apresentações contarão com a artista convidada Denise Amaral.