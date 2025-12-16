17 de dezembro de 2025
EM BAURU

Com uso de rapel, Bombeiros e Samu evitam queda em passarela

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Ilustração/Reprodução Google Maps
Passarela do Gasparini sobre a Rondon
Passarela do Gasparini sobre a Rondon

Um jovem foi resgatado com o uso de rapel pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (16), por volta das 8h, após permanecer sobre a grade de proteção da passarela do Núcleo Habitacional Gasparini, que passa sobre a rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru. Equipes do Samu e da Polícia Militar Rodoviária prestaram apoio no local, que atraiu diversos curiosos.

Segundo apuração do JCNET, a queda iminente do rapaz foi evitada e, depois, ele foi amparado pelas equipes de atendimento médico e encaminhado pelo Samu para atendimento psiquiátrico no Pronto-Socorro Central.

