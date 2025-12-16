A Polícia Militar (PM) de Jaú prendeu cinco pessoas ao longo do fim de semana durante ações da “Operação Natal”, que também resultaram na apreensão de um adolescente. As ocorrências envolveram o cumprimento de mandados judiciais, além de registros de furto e resistência. Todos os casos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ).

De acordo com o portal Plantão de Notícia, na sexta-feira (12), durante patrulhamento no Jardim Jorge Atalla, os policiais localizaram um homem com mandado de prisão em aberto por associação criminosa. Ele foi abordado ao descer de um veículo e conduzido à CPJ, onde permaneceu à disposição da Justiça.

No sábado (13), no bairro Frei Galvão, a PM abordou um indivíduo com mandado de recaptura em vigor, que foi encaminhado à delegacia para cumprimento da ordem judicial. Já no domingo (14), no distrito de Potunduva, um homem foi abordado após tentar se esconder ao perceber a presença policial. A consulta confirmou mandado de prisão civil em aberto, e ele foi conduzido à CPJ.