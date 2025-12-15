O Corinthians está na final da Copa do Brasil...

Que roteiro cinematográfico! Do jeito que todo torcedor corinthiano adora: com muita, muita emoção mesmo. O Corinthians está na final da Copa do Brasil! E com direito ao sofrimento da disputa por pênaltis. Lembra do “maloqueiro e sofredor”. Pois bem. O jogo de ontem na Neo Química Arena revê emoção do começo ao fim. O Timão perdeu por 2 a 1 pro Cruzeiro, deixando o placar agregado em 2 a 2 (pois havia vencido no Mineirão por 1 a 0) e levando a decisão de quem seria o finalista pra “loteria dos pênaltis”. E a Fiel torcida sofreu de verdade. Durante quase todo o jogo. No primeiro tempo o Cruzeiro dominou amplamente e a vitória parcial da Raposa por 1 a 0 (gol do Arroyo) ficou barata...

As trocas do técnico Dorival Júnior na volta pro segundo tempo eram necessárias. Entraram Raniele e Garro. Saíram Martinez e Carrillo (ambos apagados). Logo de cara o Timão tomou o segundo gol. De novo do Arroyo. O 2 a 0 pro Cruzeiro dava a vaga pro time mineiro. Mas o Corinthians empatou logo com Matheus Bidu. O resultado de 2 a 1 ficou até o final, apesar do Timão mandar duas bolas na trave. Fim de jogo e decisão nas penalidades máximas. Yuri Alberto errou a primeira cobrança. O gigante Cássio defendeu. Todos marcaram até a última penalidade do Cruzeiro. Nos pés de Gabigol (exímio cobrador) estava a classificação do time mineiro. Mas Hugo Souza foi um “Monstro”. Defendeu a cobrança do Gabi e depois pegou a primeira das ‘alternadas’, no chute de Wallace. Coube ao “cria do terrão”, Breno Bidon classificar o Timão. Explosão nas arquibancadas...