O Corinthians está na final da Copa do Brasil...
Que roteiro cinematográfico! Do jeito que todo torcedor corinthiano adora: com muita, muita emoção mesmo. O Corinthians está na final da Copa do Brasil! E com direito ao sofrimento da disputa por pênaltis. Lembra do “maloqueiro e sofredor”. Pois bem. O jogo de ontem na Neo Química Arena revê emoção do começo ao fim. O Timão perdeu por 2 a 1 pro Cruzeiro, deixando o placar agregado em 2 a 2 (pois havia vencido no Mineirão por 1 a 0) e levando a decisão de quem seria o finalista pra “loteria dos pênaltis”. E a Fiel torcida sofreu de verdade. Durante quase todo o jogo. No primeiro tempo o Cruzeiro dominou amplamente e a vitória parcial da Raposa por 1 a 0 (gol do Arroyo) ficou barata...
As trocas do técnico Dorival Júnior na volta pro segundo tempo eram necessárias. Entraram Raniele e Garro. Saíram Martinez e Carrillo (ambos apagados). Logo de cara o Timão tomou o segundo gol. De novo do Arroyo. O 2 a 0 pro Cruzeiro dava a vaga pro time mineiro. Mas o Corinthians empatou logo com Matheus Bidu. O resultado de 2 a 1 ficou até o final, apesar do Timão mandar duas bolas na trave. Fim de jogo e decisão nas penalidades máximas. Yuri Alberto errou a primeira cobrança. O gigante Cássio defendeu. Todos marcaram até a última penalidade do Cruzeiro. Nos pés de Gabigol (exímio cobrador) estava a classificação do time mineiro. Mas Hugo Souza foi um “Monstro”. Defendeu a cobrança do Gabi e depois pegou a primeira das ‘alternadas’, no chute de Wallace. Coube ao “cria do terrão”, Breno Bidon classificar o Timão. Explosão nas arquibancadas...
O Corinthians, agora, aguarda a definição de seu adversário da grande final: Fluminense ou Vasco da Gama (a Coluna foi escrita antes do término do confronto). Nessa quarta-feira (17) tem o jogo de ida, em Itaquera. No domingo (21), a partida final acontece no Maracanã. Hugo Souza foi o herói alvinegro. O Timão está perto de conquistar a Copa do Brasil. Pode ser a redenção de uma temporada muito conturbada. Haja coraçãoooo...
Flamengo na final! A “Nação” pede o mundo de novo...
A conquista de um Mundial de Clubes por um clube brasileiro nunca esteve tão perto. Desde 2012, com a vitória do Corinthians sobre o Chelsea, só tem dado times europeus levantando a taça. Em praticamente todos os anos, o time brasileiro que chegou à final era considerado bem inferior em relação ao adversário. Acredito que pela 1º vez em muito tempo, a disparidade não é tão grande. O Flamengo tem um timaço, um elenco forte (que faz com que o time não sinta as trocas) e um técnico “iluminado”...
Isso sem falar em Giorgian de Arrascaeta. O que joga o camisa 10 do Flamengo é um absurdo. Disparado o melhor jogador do time. Arrasca está em uma temporada espetacular. Nunca fez tantos gols e continua sendo o líder em assistências. Na vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids do Egito na semifinal, no sábado (13), foram dele os dois cruzamentos pros gols de cabeça do Léo Pereira e do Danilo. O triunfo tranquilo do Mengão confirmou a 'final dos sonhos' contra PSG no Intercontinental, no Catar...
Arrascaeta já tinha brilhado pelo Rubro-Negro na competição, ao anotar os dois gols sobre o Cruz Azul. As boas notícias pra torcida do Mengão não param aí. A partida contra o time do Egito marcou o retorno do Pedro, após o atacante se recuperar de lesão. O camisa 9, que não jogava desde outubro, entrou nos minutos finais da semi contra o Pyramids, depois de ficar no banco contra o Cruz Azul. O time fica ainda mais forte...
Do lado francês, o PSG divulgou a lista de 22 jogadores relacionados pra partida decisiva. O zagueiro Marquinhos e o atacante Dembélé (que eram dúvida) estão no grupo do técnico Luis Enrique. A final entre o campeão da Champions League e o da CONMEBOL Libertadores acontecerá na próxima quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. Seria a quinta taça dos cariocas sob o comando de Filipe Luís só em 2025, após as conquistas do Campeonato Carioca, Supercopa Rei, Brasileirão e Libertadores. A “Nação” flamenguista pede (e dessa vez está mais perto) o mundo de novo...
Palmeiras é campeão paulista no feminino...
Uma nova hegemonia está nascendo no futebol feminino de São Paulo. O Palmeiras é tetracampeão do Campeonato Paulista Feminino. O título foi conquistado na manhã de domingo (14), no Canindé, após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians. O gol único de Gabi Zanotti, de pênalti, não foi suficiente pras ‘Brabas’ reverterem a enorme desvantagem do jogo de ida, quando a equipe alviverde massacrou e venceu por 5 a 1, em Barueri...
Com essa conquista (a 4ª), o Palmeiras se juntou a Corinthians, Santos e Juventus-SP como os maiores campeões estaduais do Paulistão Feminino. Dessa maneira, o Palmeiras termina o ano com dois títulos. Além do Paulista, o Verdão levou a Copa do Brasil e, por isso, disputará, em 8 de fevereiro, a Supercopa. Em jogo único, enfrenta o Corinthians, que levou o Brasileirão...
O Corinthians precisava de uma vitória gigante pra reverter a vantagem, mas o Palmeiras administrou o resultado na segunda partida decisiva e assegurou o troféu. As meninas alviverdes comemoraram o bicampeonato do Campeonato Paulista Feminino em 2025 e começam a criar uma nova dinastia no futebol feminino...
Norusca na Copinha!
O Noroeste está de volta à Copa São Paulo de Futebol Júnior. A base do alvirrubro já tem data marcada pra iniciar a sua campanha na Copinha 2026. A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou no sábado (13), oficialmente, o calendário da competição, confirmando a data de estreia do Norusquinha na principal vitrine das categorias de base do futebol nacional. A tradicional Copinha será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2026, reunindo 128 equipes, distribuídas em 32 grupos. Os dois melhores colocados de cada chave avançam à fase eliminatória, que segue em formato de mata-mata até a partida final...
O time do técnico Marcelo Santos fará sua estreia em Ribeirão Preto, no sábado, 3 de janeiro, diante do América-MG, às 20h15. Na segunda partida, a equipe entra em campo na terça-feira, 6 de janeiro, pra enfrentar o Comercial de Ribeirão Preto, às 18h. Encerrando a fase de grupos, o Norusca encara o Clube Atlético Piauiense, estreante na competição, na sexta-feira, 9 de janeiro, também às 18h. Nesta edição da Copa São Paulo, o Noroeste estará representado pelas equipes Sub-15 e Sub-17...
Pelas informações e histórico na competição, o América Mineiro entra como favorito no grupo pela primeira colocação. O time do Piauí deve ser o mais fraco entre os 4 times. A briga do Norusquinha pela vaga deve ser contra o time da casa, o Comercial. Difícil missão. Até pela diferença de idade. O importante é dar “casca” pra molecada...
Momento Maguila – Corinthians de Bauru campeão!
O SALVE de hoje vai pros campeões do Corinthians de Bauru, que conquistou o título da Primeira Divisão da Liga Bauruense de Futebol Amador na manhã de domingo (14), ao vencer o Ferroviário por 3 a 0, com gols do zagueiro João Victor, do camisa 10 Gugu e do meia Matheus. Abraço pro técnico, o Gordo e pros jogadores Mateus, China, Tatu, João Victor, Léo, Igor, Lipe, Soares, Gugu, Matheus, Ju e Rolan.
