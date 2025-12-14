O Corinthians está na final da Copa do Brasil de 2025. Na noite deste domingo (14), o Timão superou o Cruzeiro por 5 a 4 nas cobranças de pênaltis, após um confronto equilibrado no tempo regulamentar, e confirmou a classificação para a decisão do concorrido torneio nacional. O goleiro Hugo Souza, sempre ele, foi o herói do Timãpo, com duas defesas nos pênaltis.

Em uma partida marcada por intensidade, disputas fortes e equilíbrio tático, as duas equipes criaram oportunidades, mas o Cruizeiro aproveitou melhor as chances que teve e venceu por 2 a 1. A vaga acabou sendo decidida na marca da cal, onde o Corinthians mostrou maior frieza e eficiência.

Nas penalidades, Yuri Alberto perdeu a cobrança, enquanto o Cruzeiro desperdiçou duas penalidades. Com o resultado, o Timão avança à final da Copa do Brasil e mantém vivo o sonho de mais um título de expressão em sua história, contra Vasco da Gama ou Fluminense, que jogam às 20h30 deste domingo, no Maracanã.