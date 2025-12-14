15 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
COPA DO BRASIL

Hugo Souza defende dois pênaltis e leva Corinthians à final

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Hugo Souza defendeu dois pênaltis e decidiu
Hugo Souza defendeu dois pênaltis e decidiu

O Corinthians está na final da Copa do Brasil de 2025. Na noite deste domingo (14), o Timão superou o Cruzeiro por 5 a 4 nas cobranças de pênaltis, após um confronto equilibrado no tempo regulamentar, e confirmou a classificação para a decisão do concorrido torneio nacional. O goleiro Hugo Souza, sempre ele, foi o herói do Timãpo, com duas defesas nos pênaltis.

Em uma partida marcada por intensidade, disputas fortes e equilíbrio tático, as duas equipes criaram oportunidades, mas o Cruizeiro aproveitou melhor as chances que teve e venceu por 2 a 1. A vaga acabou sendo decidida na marca da cal, onde o Corinthians mostrou maior frieza e eficiência.

Nas penalidades, Yuri Alberto perdeu a cobrança, enquanto o Cruzeiro desperdiçou duas penalidades. Com o resultado, o Timão avança à final da Copa do Brasil e mantém vivo o sonho de mais um título de expressão em sua história, contra Vasco da Gama ou Fluminense, que jogam às 20h30 deste domingo, no Maracanã.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários