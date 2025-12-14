A Prefeitura deu início aos trabalhos de limpeza nos locais mais atingidos após a forte chuva registrada neste domingo (14), que causou o transbordamento do Rio Bauru. As ações começaram pela avenida Nuno de Assis, nas proximidades do Terminal Rodoviário.

Segundo a administração municipal, o volume de chuva acumulado no fim de semana ultrapassou os 100 milímetros. As precipitações também provocaram alagamentos em diversos pontos da cidade, incluindo as avenidas Nações Unidas, Comendador José da Silva Martha e Nuno de Assis.

Ainda conforme a Prefeitura, as áreas alagadas e as vias que apresentaram afundamentos foram devidamente sinalizadas pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb. Também foram registradas quedas de árvores em diferentes regiões do município, como na rua Affonso José Aiello, na altura da quadra 24.