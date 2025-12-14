15 de dezembro de 2025
Vila Assumpção

Homem é encontrado morto com sinais de violência em Botucatu

Um homem foi encontrado morto, na noite deste sábado (13), em um terreno localizado na Vila Assumpção, em Botucatu, às margens da rodovia conhecida como Castelinho, a SP-209 (Professor João Hipólito Martins).

Segundo o site Acontece em Botucatu, a vítima apresentava sinais evidentes de violência e foi encontrada com uma corda no pescoço, o que levantou suspeitas sobre as circunstâncias da morte.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia técnica no local para preservar vestígios que possam auxiliar na investigação.

Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as causas e a dinâmica da ocorrência.

