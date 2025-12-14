Um homem foi encontrado morto, na noite deste sábado (13), em um terreno localizado na Vila Assumpção, em Botucatu, às margens da rodovia conhecida como Castelinho, a SP-209 (Professor João Hipólito Martins).
Segundo o site Acontece em Botucatu, a vítima apresentava sinais evidentes de violência e foi encontrada com uma corda no pescoço, o que levantou suspeitas sobre as circunstâncias da morte.
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Científica, que realizou a perícia técnica no local para preservar vestígios que possam auxiliar na investigação.
Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as causas e a dinâmica da ocorrência.