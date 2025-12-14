Um homem de 40 anos e sua filha de 7 ficaram feridos após o carro em que estavam, uma caminhonete Tracker, de Lençóis Paulista, capotar na noite deste sábado (13), no quilômetro 121 da rodovia Osni Mateus (SP-261), em Macatuba (a 100 quilômetros de Bauru).



Segundo o boletim de ocorrência, o motorista que não consumiu álcool sofreu ferimentos leves. A criança foi socorrida com suspeita de fratura em uma das pernas. Ambos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lençóis Paulista.