O ato que seria realizado neste domingo (14), às 14h, no Parque Vitória Régia, em Bauru, como parte da mobilização nacional contra a anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, foi cancelado em razão da chuva forte. Apesar disso, os organizadores mantêm uma manifestação na porta da Câmara Municipal, com concentração prevista entre 16h e 17h, contra os vereadores que votaram favoravelmente às concessões de serviços públicos por meio de parcerias público-privadas (PPPs).

A mobilização deste domingo integraria a agenda nacional convocada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, com apoio da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e de entidades sindicais. Em Bauru, o protesto é organizado por lideranças da CUT, do movimento sindical e de coletivos como o Ação Libertária. No ato em frente ao Legislativo, será utilizado um carro de som e haverá coleta de assinaturas para um abaixo-assinado contra os projetos aprovados pela Câmara, com distribuição de material com a imagem dos parlamentares que votaram favoravelmente, informa Jesus Garcia, integrante da coordenação da CUT e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Energéticos (Sinergia Bauru).

Para ele, as concessões devem gerar impactos negativos à população. “Quando se transfere o que é público para o capital privado, o impacto recai sobre o bolso do cidadão”, afirmou.