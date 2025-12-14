Um incêndio em um bambuzal, provavelmente provocado pela queda de um raio, chamou a atenção da Defesa Civil e de moradores na tarde de sábado (13) em Piratininga, justamente por ter ocorrido em meio a uma forte chuva. O caso, considerado inusitado pelos próprios integrantes do órgão, mobilizou caminhão-pipa, viatura e maquinário da prefeitura para controle das chamas e desobstrução da via.

O fogo chegou às margens da rodovia Elias Miguel Maluf, em um trecho de descida entre os bairros Primavera e Morada do Vale, próximo ao acesso para uma área rural e à Lagoa de Tratamento da Sabesp. O chamado foi registrado por volta das 15h30, durante uma chuva intensa.

Segundo o coordenador de Segurança e Defesa Civil de Piratininga, José Miguel Pereira dos Santos, as chamas se espalharam rapidamente pelo interior do bambuzal, surpreendendo a equipe, já que a vegetação externa estava molhada. Apesar disso, o interior dos bambus encontrava-se seco, o que facilitou a combustão, acrescenta. Para conter o incêndio, foram utilizados cerca de 15 mil litros de água, somando a capacidade de um caminhão-pipa e o reforço de outros reservatórios.