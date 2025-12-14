Um incêndio em um bambuzal, provavelmente provocado pela queda de um raio, chamou a atenção da Defesa Civil e de moradores na tarde de sábado (13) em Piratininga, justamente por ter ocorrido em meio a uma forte chuva. O caso, considerado inusitado pelos próprios integrantes do órgão, mobilizou caminhão-pipa, viatura e maquinário da prefeitura para controle das chamas e desobstrução da via.
O fogo chegou às margens da rodovia Elias Miguel Maluf, em um trecho de descida entre os bairros Primavera e Morada do Vale, próximo ao acesso para uma área rural e à Lagoa de Tratamento da Sabesp. O chamado foi registrado por volta das 15h30, durante uma chuva intensa.
Segundo o coordenador de Segurança e Defesa Civil de Piratininga, José Miguel Pereira dos Santos, as chamas se espalharam rapidamente pelo interior do bambuzal, surpreendendo a equipe, já que a vegetação externa estava molhada. Apesar disso, o interior dos bambus encontrava-se seco, o que facilitou a combustão, acrescenta. Para conter o incêndio, foram utilizados cerca de 15 mil litros de água, somando a capacidade de um caminhão-pipa e o reforço de outros reservatórios.
O fato de o fogo ter atingido inclusive bambus verdes levantou a suspeita de que a origem possa ter sido a queda de um raio, hipótese considerada a mais provável pelas equipes no local. Moradores próximos relataram ter ouvido um forte estrondo no início do incêndio, o que reforça essa possibilidade.
A área atingida fica próxima a uma mina d’água e a uma região de mata, o que poderia ter provocado consequências mais graves, caso o episódio tivesse ocorrido em período de estiagem, explica José Miguel. Mesmo assim, o incêndio derrubou parte do bambuzal sobre a estrada, exigindo auxilio de maquinário da prefeitura para liberar a via.
Apesar do susto, não houve feridos nem danos a propriedades. A Defesa Civil de Piratininga destacou que, em mais de um ano de atuação, incêndios durante chuva são raríssimos, tornando o episódio ainda mais curioso e atípico.