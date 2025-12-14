Uma colisão frontal registrada por volta das 13h15 deste domingo (14), justamente no momento em que chovia forte, deixou cinco pessoas levemente feridas, sendo uma delas uma criança, segundo o Policiamento Rodoviário. O acidente ocorreu no quilômetro 243 da rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), no município de Piratininga.

A batida envolveu um Peugeot 207, que seguia no sentido Bauru e, por razões a serem apuradas, perdeu o controle da direção e atingiu um Subaru Impreza na pista contrária, acrescenta a corporação.

Ainda de acordo com os policiais, os adultos foram conduzidos ao Pronto-Socorro Central e a criança à Unidade de Pronto Atendimento do Bela Vista. O caso ainda está em andamento.