A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) formalizou, neste domingo (14), a renúncia ao mandato na Câmara dos Deputados. A decisão foi comunicada à Secretaria-Geral da Mesa e confirmada em nota oficial da Casa. A saída ocorre dois dias após o Supremo Tribunal Federal (STF) formar maioria para determinar a perda do mandato da parlamentar, em razão de condenação criminal já transitada em julgado.

Na semana passada, o plenário da Câmara havia rejeitado a cassação de Zambelli, em votação realizada na quarta-feira (10). Foram 227 votos favoráveis à perda do mandato, 170 contrários e 10 abstenções, número insuficiente para atingir os 257 votos necessários. A cassação era consequência direta da condenação imposta pelo STF, que fixou pena de 10 anos de prisão por envolvimento na invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e determinou, de forma automática, a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos.

Com a renúncia, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou a convocação do suplente mais votado do Partido Liberal em São Paulo, Adilson Barroso, que assumirá a vaga conforme prevê a legislação eleitoral.