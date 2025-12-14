O Corinthians de Bauru sagrou-se campeão da primeira divisão da Liga Bauruense de Futebol Amador na manhã deste domingo (14), ao vencer o Ferroviário por 3 a 0, na final disputada no Estádio Horácio Alves Cunha. Com gols do zagueiro João Vitor, do camisa 10 Gugu e do meia Matheus. A equipe do Jardim Prudência conquistou o seu terceiro título da competição, repetindo o feito de 1993 e 2002.

A partida marcou a reabertura oficial do Estádio Horácio Alves Cunha, mais conhecido como campo do Bela Vista. O estádio estava fechado para reformas desde 2023.

Debaixo de forte chuva, a grande decisão da Liga Bauruense de Futebol Amador foi marcada por um jogo emocionante, digno de uma final de campeonato. Logo após o pontapé inicial, o Corinthians do Jardim Prudência tomou a frente no placar. Aos 4 minutos, Gugu, camisa 10 da equipe, cobrou escanteio preciso, e o zagueiro João Vitor subiu mais alto que a defesa adversária, testando para o gol.