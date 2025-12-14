O Corinthians de Bauru sagrou-se campeão da primeira divisão da Liga Bauruense de Futebol Amador na manhã deste domingo (14), ao vencer o Ferroviário por 3 a 0, na final disputada no Estádio Horácio Alves Cunha. Com gols do zagueiro João Vitor, do camisa 10 Gugu e do meia Matheus. A equipe do Jardim Prudência conquistou o seu terceiro título da competição, repetindo o feito de 1993 e 2002.
A partida marcou a reabertura oficial do Estádio Horácio Alves Cunha, mais conhecido como campo do Bela Vista. O estádio estava fechado para reformas desde 2023.
Debaixo de forte chuva, a grande decisão da Liga Bauruense de Futebol Amador foi marcada por um jogo emocionante, digno de uma final de campeonato. Logo após o pontapé inicial, o Corinthians do Jardim Prudência tomou a frente no placar. Aos 4 minutos, Gugu, camisa 10 da equipe, cobrou escanteio preciso, e o zagueiro João Vitor subiu mais alto que a defesa adversária, testando para o gol.
Com a vantagem, o Corinthians seguiu pressionando, aproveitando o campo pesado pela chuva, mas mantendo a busca por jogadas trabalhadas. O Ferroviário, por sua vez, reagiu e foi em busca do empate. No entanto, o time alvinegro apostava nas bolas aéreas para ampliar o marcador. Aos 28 minutos do primeiro tempo, a estratégia deu certo novamente: após cruzamento na área do Ferroviário, Gugu escorou de cabeça, e a bola, desviada no zagueiro, acabou batendo no fundo da rede.
Com o 2 a 0 no placar, o time do Jardim Prudência foi para o vestiário com uma vantagem confortável.
Na volta para a segunda etapa, o Ferroviário começou a pressionar, buscando diminuir a diferença. O goleiro Mateus, do Corinthians, brilhou em várias oportunidades, fazendo grandes defesas e garantindo a segurança da equipe. Mesmo com a pressão do adversário, o Corinthians soube segurar o placar.
Aos 20 minutos do segundo tempo, o Corinthians ficou com um jogador a menos, mas mesmo assim manteve a compostura, resistindo às investidas do Ferroviário. A chuva aumentou e deixou o jogo mais truncado, dificultando ainda mais o ritmo das equipes. Quando a partida já se encaminhava para seu final, o Corinthians liquidou a fatura. O meia Matheus, com frieza, marcou o terceiro gol e selou a conquista do tricampeonato para o time do Jardim Prudência.
Com uma campanha sólida e um setor ofensivo inspirado na reta final da competição, o Corinthians do técnico Gordo fez história ao conquistar seu terceiro título da Liga Bauruense, garantindo a festa de sua torcida e a consagração do time no futebol amador da cidade.