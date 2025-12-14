Um casal que viajava acompanhado de uma criança de 7 anos foi flagrado, na tarde deste sábado (13), transportando drogas de efeito psicoativo intenso em um veículo com placas do Paraguai, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Jaú. A abordagem foi feita por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) durante a Operação Impacto. O condutor foi preso. Já a mulher foi liberada com a filha.

Os três estavam em uma Toyota Hilux, que passou por vistoria. Os policiais localizaram um fundo falso no banco traseiro, onde estavam escondidos derivados da maconha, entre eles haxixe e merla, além de outras drogas sintéticas. No total, foram apreendidos 8,8 quilos de haxixe, 2,122 quilos de ice, 380 gramas de merla e 48 comprimidos de MDMA, somando mais de 11 quilos de entorpecentes.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal de Bauru, que apreendeu o veículo e a droga. O homem, apontado como responsável pelo transporte, não possuía antecedentes criminais e permaneceu preso.