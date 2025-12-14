Cães e gatos mais velhos merecem cuidados extras. Eles podem ter dores articulares e menor resistência ao calor e às mudanças de rotina. Evite pisos escorregadios, mantenha os potes de água e comida por perto e continue com as medicações conforme prescrição veterinária.

7. Não ao abandono

É crucial reforçar que o abandono de animais é um ato de crueldade e um crime grave, previsto na Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), Art. 32. Esta legislação encontra seu alicerce na Constituição Federal, que, em seu Art. 225, § 1º, VII, estabelece a proteção à fauna e a proibição de práticas que submetam animais à crueldade. Seu pet é parte da família e merece cuidado, proteção e amor em todas as fases da vida. Caso vá viajar e não consiga levar seu pet junto, procure deixá-lo com um responsável, seja em serviços como hotéis, creches ou pet sitter, seja com amigos ou familiares. Com pequenas atitudes e um planejamento cuidadoso, é possível garantir que as festas e as férias sejam agradáveis para toda a família, incluindo os amigos de quatro patas. Lembre-se que a decisão de ter um pet é um compromisso para a vida toda, conclui Mariana.