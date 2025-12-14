As festas e as férias de fim de ano se aproximam, trazendo consigo uma rotina mais agitada, viagens, temperaturas elevadas e muita movimentação em casa. Para quem tem pet, este período exige atenção especial: mudanças de ambiente, ruídos intensos e a quebra da rotina podem afetar o comportamento e a saúde de cães e gatos.
Para que todos aproveitem o momento com tranquilidade e segurança, as médicas-veterinárias Mariana Cappellanes Flocke e Tatiana L. R. Pavan, consultoras técnicas da Elanco Saúde Animal, reuniram dicas práticas. O objetivo é evitar acidentes, doenças e desconfortos, garantindo o bem-estar dos seus companheiros de quatro patas durante as celebrações e viagens. Confira:
1. Barulhos e fugas
O som dos fogos de artifício e a movimentação intensa podem causar medo e reações inesperadas nos animais. Mantenha-os em um local seguro e familiar, com janelas e portas fechadas. Sons suaves, como música relaxante, ajudam a reduzir o impacto do barulho externo. "É essencial garantir que o pet esteja identificado com plaquinha e microchip atualizados, para facilitar o reencontro em caso de fuga", recomenda Mariana. Dica que pode ajudar são músicas relaxantes. Na internet você pode encontrar vários vídeos e áudios específicos para cães.
2. Alimentos das festas
Durante as celebrações, é comum que cães e gatos estejam presentes durante as ceias, mas muitos alimentos típicos dessa época não são recomendados para eles. Não deixe que tenham acesso a chocolates, uvas passas, alho, cebola e comidas gordurosas. Prefira petiscos próprios para pets e oriente seus convidados a não oferecerem alimentos ao animal.
3. Atenção ao calor
Com as altas temperaturas, o risco de intermação (superaquecimento) aumenta. "Os cães dissipam o calor pela respiração, mas isso pode não ser suficiente em dias muito quentes", explica Tatiana. Os sinais de alerta incluem respiração ofegante, fraqueza, salivação excessiva e vômitos.
4. Controle os parasitas
e previna doenças
O verão e a umidade típicos desse período favorecem a proliferação de pulgas e carrapatos. Por isso, é ainda mais essencial intensificar a proteção dos peludos. "O uso regular de antiparasitários é fundamental para manter os pets e a família protegidos", reforça Tatiana.
5. Em viagens, prepare-se com antecedência
Antes de colocar o pé na estrada, leve o pet ao médico-veterinário para avaliar sua condição de saúde, atualizar as vacinas e emitir um atestado de saúde.
Durante o trajeto, use caixas de transporte adequadas, faça paradas regulares para hidratação e descanso e mantenha as medicações e a carteira de vacinação sempre à mão. Segundo Mariana, "cada animal tem necessidades específicas. O médico-veterinário pode orientar o tutor sobre a melhor forma de viajar com segurança e conforto".
6. Atenção aos idosos
Cães e gatos mais velhos merecem cuidados extras. Eles podem ter dores articulares e menor resistência ao calor e às mudanças de rotina. Evite pisos escorregadios, mantenha os potes de água e comida por perto e continue com as medicações conforme prescrição veterinária.
7. Não ao abandono
É crucial reforçar que o abandono de animais é um ato de crueldade e um crime grave, previsto na Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), Art. 32. Esta legislação encontra seu alicerce na Constituição Federal, que, em seu Art. 225, § 1º, VII, estabelece a proteção à fauna e a proibição de práticas que submetam animais à crueldade. Seu pet é parte da família e merece cuidado, proteção e amor em todas as fases da vida. Caso vá viajar e não consiga levar seu pet junto, procure deixá-lo com um responsável, seja em serviços como hotéis, creches ou pet sitter, seja com amigos ou familiares. Com pequenas atitudes e um planejamento cuidadoso, é possível garantir que as festas e as férias sejam agradáveis para toda a família, incluindo os amigos de quatro patas. Lembre-se que a decisão de ter um pet é um compromisso para a vida toda, conclui Mariana.
Para prevenir contra o calor
• Evite passeios nos horários de maior calor.
• Mantenha água fresca sempre disponível. Para os passeios, leve água para o seu animal.
• Ofereça sombra e boa ventilação;
• Nunca deixe o animal sozinho no carro, nem por poucos minutos.
Dúvidas
Por que o fim de ano exige mais cuidados com cães e gatos?
Barulhos, calor, viagens e mudanças na rotina podem causar estresse, fugas, doenças e riscos à saúde dos pets.
Quais são os principais cuidados com alimentação e calor nessa época?
É preciso evitar alimentos da ceia, como chocolate, uvas, cebola e comidas gordurosas, além de reforçar a hidratação, evitar passeios no calor intenso e nunca deixar o pet sozinho no carro.
O que fazer com o pet em caso de viagem?
Levar ao veterinário antes da viagem, atualizar vacinas, usar caixa de transporte adequada, fazer paradas para água e descanso e nunca abandonar o animal, deixando-o sempre com alguém de confiança.
Cuidado com comidas das festas e fogos de artifício
As festas de fim de ano são momentos de celebração, confraternização e alegria ao lado de familiares e amigos. No entanto, enquanto os tutores se divertem, os pets podem enfrentar desafios decorrentes das mudanças na rotina, que podem representar riscos à saúde.
Para garantir que os animais de estimação também aproveitem as festividades de forma segura e tranquila, é essencial que os pais de pet redobrem a atenção com cuidados simples, adaptando o ambiente e as atividades às necessidades de cada pet.
A médica-veterinária Kelly Carreiro, especialista da Special Dog Company, destaca a importância de manter a calma e a vigilância durante esse período de agitação.
"Apesar das festividades, é possível criar um ambiente seguro e confortável para os animais. Com algumas precauções simples, os tutores podem evitar problemas de saúde e garantir que seus pets se sintam protegidos e amados", explica.
A seguir, Kelly compartilha dicas valiosas para que todos - desde os cães mais enérgicos até os gatos mais reservados - vivenciam as festas de fim de ano.
PERIGO
Fogos de artifício e ruídos excessivos: A tradicional queima de fogos de artifício durante as festas pode causar grande estresse nos animais, especialmente nos cães, que possuem uma audição muito mais apurada do que os seres humanos. "Os pets podem ficar assustados, apresentar tremores, latidos excessivos ou até tentar fugir de casa", alerta Kelly. O ideal é manter os animais em ambientes tranquilos e fechados, longe do barulho intenso. Para distraí-los, utilize brinquedos e petiscos.
Alimentos tóxicos e gordurosos: As ceias de fim de ano costumam ser recheadas de delícias, mas muitos desses alimentos são perigosos para os pets. Chocolate, uvas, nozes, cebolas, alho, pratos gordurosos ou com espinhos podem causar sérios problemas de saúde, como intoxicações ou distúrbios gastrointestinais. "Uma alimentação inadequada pode resultar em vômitos, diarreia e até pancreatite nos pets", afirma a especialista. A recomendação é oferecer apenas petiscos próprios para animais ou ração de qualidade.
Manter rotina de cuidados: Embora as festas tragam momentos de descontração, é fundamental manter a rotina de cuidados com os animais, incluindo alimentação nos horários regulares, passeios e momentos de interação. "Mudanças na rotina podem causar ansiedade nos pets. Mesmo em meio à agitação das comemorações, tente manter os horários fixos de alimentação e passeios, para que o animal se sinta seguro e tranquilo", sugere a médica-veterinária.
Atenção ao excesso de pessoas e decorações de Natal: O aumento no número de visitas em casa pode ser estressante para os pets, especialmente para os mais tímidos. Além disso, as decorações de Natal, como bolinhas, guirlandas e luzes piscantes, podem ser perigosas se manipuladas ou ingeridas pelos animais. Kelly recomenda garantir que as decorações estejam fora do alcance dos pets e que eles tenham um espaço seguro para se refugiar quando a casa estiver cheia de pessoas.