Com o peso da água em decorrência da chuva contínua, um galho robusto de uma árvore caiu sobre a rua Affonso José Aiello, na altura da quadra 24, interrompendo o tráfego, na manhã deste domingo (14), em Bauru.

Segundo a Defesa Civil, já foram adotadas providências para a retirada da vegetação, que atrapalha o trânsito para quem segue sentido avenida Getúlio Vargas. O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb está, onde foi feito um desvio.

Como chuvas moderadas devem chegar ao município em cerca de 40 minutos, o coordenador da Defesa Civil, Marcelo Ryal, pede atenção redobrada aos motoristas.