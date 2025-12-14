15 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ATENÇÃO

Galho interrompe trânsito na Affonso José Aiello, em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Queda de galho interrompeu o tráfego
Queda de galho interrompeu o tráfego

Com o peso da água em decorrência da chuva contínua, um galho robusto de uma árvore caiu sobre a rua Affonso José Aiello, na altura da quadra 24, interrompendo o tráfego, na manhã deste domingo (14), em Bauru.

Segundo a Defesa Civil, já foram adotadas providências para a retirada da vegetação, que atrapalha o trânsito para quem segue sentido avenida Getúlio Vargas. O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb está, onde foi feito um desvio.

Como chuvas moderadas devem chegar ao município em cerca de 40 minutos, o coordenador da Defesa Civil, Marcelo Ryal, pede atenção redobrada aos motoristas.

LEIA TAMBÉM: Solo encharcado eleva risco de deslizamentos, alerta Defesa Civil

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários