Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (12), em Bauru, após furtar pouco mais de R$ 1.100 em ferramentas de uma loja de departamento. À Polícia Militar, ele alegou estar desempregado e afirmou que a companheira está grávida, o que, segundo disse, motivou o crime. O indiciado foi detido depois de ser monitorado pela equipe de segurança do estabelecimento.

De acordo com a ocorrência, a representante da loja informou que já havia observado o mesmo homem em outras ocasiões, praticando furtos semelhantes. Nesta sexta, ele foi visto retirando três ferramentas sem realizar o pagamento.

Quando abordado pela vigilância na área externa do estabelecimento, no estacionamento, foram encontradas duas parafusadeiras e uma esmerilhadeira, totalizando R$ 1.179,70.