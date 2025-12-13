Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (12), em Bauru, após furtar pouco mais de R$ 1.100 em ferramentas de uma loja de departamento. À Polícia Militar, ele alegou estar desempregado e afirmou que a companheira está grávida, o que, segundo disse, motivou o crime. O indiciado foi detido depois de ser monitorado pela equipe de segurança do estabelecimento.
De acordo com a ocorrência, a representante da loja informou que já havia observado o mesmo homem em outras ocasiões, praticando furtos semelhantes. Nesta sexta, ele foi visto retirando três ferramentas sem realizar o pagamento.
Quando abordado pela vigilância na área externa do estabelecimento, no estacionamento, foram encontradas duas parafusadeiras e uma esmerilhadeira, totalizando R$ 1.179,70.
Durante a abordagem, o homem confessou o furto, alegando que estava desempregado e enfrentando dificuldades financeiras, já que sua esposa está grávida e ele precisava arcar com as despesas da casa. Ele também afirmou que não estava mais envolvido com o uso de drogas. O homem não quis fornecer maiores detalhes durante o depoimento e declarou não ter advogado constituído.
Os objetos furtados foram devolvidos à loja, e a ocorrência foi registrada no plantão policial como furto. O indiciado segue à disposição da Justiça.