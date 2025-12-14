A busca por sol e praia perdeu espaço, mas ainda representa a principal motivação das viagens de lazer dos brasileiros. É o que indicam dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Do total de 7 milhões de viagens de lazer contabilizadas em 2024, 3,1 milhões foram motivadas por sol e praia, o equivalente a 44,6%.

O resultado significa uma baixa de 1,6 ponto percentual ante 2023 (46,2%) e de 10,9 pontos percentuais frente a 2020 (55,5%), ano inicial da série histórica com dados comparáveis.