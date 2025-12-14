A busca por sol e praia perdeu espaço, mas ainda representa a principal motivação das viagens de lazer dos brasileiros. É o que indicam dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Do total de 7 milhões de viagens de lazer contabilizadas em 2024, 3,1 milhões foram motivadas por sol e praia, o equivalente a 44,6%.
O resultado significa uma baixa de 1,6 ponto percentual ante 2023 (46,2%) e de 10,9 pontos percentuais frente a 2020 (55,5%), ano inicial da série histórica com dados comparáveis.
As informações integram um módulo de turismo da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua).
Entre as viagens de lazer, a segunda finalidade mais apontada para os deslocamentos em 2024 foi a busca por cultura e gastronomia: 24,4%.
Essa proporção vem crescendo ao longo da série histórica. Avançou 2,9 pontos percentuais ante 2023 (21,5%) e 8,9 pontos percentuais na comparação com 2020 (15,5%).
Com o aumento, a procura por cultura e gastronomia deixou para trás a busca por natureza, ecoturismo ou aventura, que respondeu por 21,7% das viagens de lazer em 2024.
A lista de finalidades é composta ainda por outros motivos, que responderam por 9,3% dos deslocamentos no ano passado.
Percentuais variam conforme faixa de renda
A Pnad aponta que o percentual de viagens associadas a sol e praia é maior entre os habitantes com renda per capita inferior a meio salário mínimo. Em 2024, essa motivação respondeu por 53,7% dos deslocamentos de lazer do grupo com o rendimento mais baixo.
A proporção relativa a sol e praia diminui para 39,1% entre as viagens de quem ganha quatro salários mínimos ou mais.
São esses moradores com renda maior que procuram mais cultura e gastronomia. Em 2024, do total de viagens de lazer de quem recebeu quatro salários ou mais, uma parcela de 32,3% teve essa razão. O percentual baixa a 14,7% entre os deslocamentos das pessoas que ganhavam menos de meio salário mínimo.
Os números da pesquisa
Em 2024, a Pnad contabilizou no Brasil 20,6 milhões de viagens nacionais e internacionais, com ou sem pernoite. Questões pessoais motivaram 17,6 milhões, o equivalente a 85,5% do total, enquanto o lado profissional respondeu por 3 milhões (14,5%). O número de viagens pessoais (17,6 milhões) engloba os 7 milhões de deslocamentos de lazer (39,8%). Também inclui 5,7 milhões de viagens por visitas ou eventos de familiares ou amigos (32,2%), 3,5 milhões em razão de tratamento de saúde ou consulta médica (20,1%) e 1,4 milhão de outros motivos (7,9%).