Finanças nas rodas

Entre tantas conversas paralelas nos corredores da Câmara Municipal nesta semana protagonizada inteiramente pelo Poder Legislativo, uma - sobre a preocupante situação das finanças da prefeitura no futuro de médio prazo, predominou em algumas rodas. O assunto teve início no programa Café com Política da última sexta-feira, quando os presentes - jornalistas e políticos - discorreram sobre as dificuldades do Tesouro municipal e as dívidas antigas e futuras que terão de ser honradas. Mais as que ainda se pretende fazer...

'Volta, Tuga!' 1

Um dos participantes das conversas chegou a lançar um bordão, de forma a demonstrar toda sua preocupação com os cofres municipais. “Volta, Tuga”, exclamou, lembrando-se do prefeito Tuga Angerami, que entre 2005 e 2008 fez do saneamento do orçamento da prefeitura possivelmente sua maior obra de governo. O prefeito seguinte, Rodrigo Agostinho, atual presidente do Ibama, navegou em mares calmos financeira e economicamente falando. Com dinheiro no caixa, não foi difícil conseguir a reeleição. Com 82% dos votos válidos, diga-se de passagem.

'Volta, Tuga!' 2

Tuga Angerami, que teve seu mandato de 1983 a 1988 extremamente elogiado, não milita na política atualmente. Mas deve estar acompanhando estarrecido o que fizeram de mandatos públicos conferidos com o voto popular, seja na esfera legislativa quanto na Executiva. Tuga ofereceu sua capacidade ao poder público num tempo em que a política era feita de forma republicana e autêntica. Ainda restam alguns poucos que atuam desta forma, mas são espécimes raras e em extinção. Infelizmente.