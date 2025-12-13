Finanças nas rodas
Entre tantas conversas paralelas nos corredores da Câmara Municipal nesta semana protagonizada inteiramente pelo Poder Legislativo, uma - sobre a preocupante situação das finanças da prefeitura no futuro de médio prazo, predominou em algumas rodas. O assunto teve início no programa Café com Política da última sexta-feira, quando os presentes - jornalistas e políticos - discorreram sobre as dificuldades do Tesouro municipal e as dívidas antigas e futuras que terão de ser honradas. Mais as que ainda se pretende fazer...
'Volta, Tuga!' 1
Um dos participantes das conversas chegou a lançar um bordão, de forma a demonstrar toda sua preocupação com os cofres municipais. “Volta, Tuga”, exclamou, lembrando-se do prefeito Tuga Angerami, que entre 2005 e 2008 fez do saneamento do orçamento da prefeitura possivelmente sua maior obra de governo. O prefeito seguinte, Rodrigo Agostinho, atual presidente do Ibama, navegou em mares calmos financeira e economicamente falando. Com dinheiro no caixa, não foi difícil conseguir a reeleição. Com 82% dos votos válidos, diga-se de passagem.
'Volta, Tuga!' 2
Tuga Angerami, que teve seu mandato de 1983 a 1988 extremamente elogiado, não milita na política atualmente. Mas deve estar acompanhando estarrecido o que fizeram de mandatos públicos conferidos com o voto popular, seja na esfera legislativa quanto na Executiva. Tuga ofereceu sua capacidade ao poder público num tempo em que a política era feita de forma republicana e autêntica. Ainda restam alguns poucos que atuam desta forma, mas são espécimes raras e em extinção. Infelizmente.
Sistema Val de Palmas
Recentemente, o secretário de Governo, Renato Purini, atualizou, em audiência pública na Câmara, o cronograma de perfuração de 4 poços no sistema Val de Palmas, que reduzirá a dependência do Batalha para 12% da população. O investimento total previsto para o complexo é de R$ 60 milhões, dos quais R$ 40 milhões serão obtidos por meio de um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal.
O primeiro deles
Segundo Purini, enquanto o empréstimo não é assinado, a Prefeitura está utilizando recursos próprios para manter a execução das obras. O valor desembolsado será posteriormente reposto após a liberação do financiamento. O poço chamado P2 – uma contrapartida da Construtora Pacaembu, já atingiu 320 metros de profundidade, com previsão de chegar a 550 metros. A perfuração será concluída nas próximas semanas.
Os outros três
O P1 será perfurado com recursos do DAE. O edital foi republicado, agora sem incluir a construção da adutora. O P3 e o P4 serão contratados pela Prefeitura. O secretário informou que o processo está na Secretaria Municipal de Administração e que a assinatura do contrato deve ocorrer na próxima semana. Purini ainda reforçou na audiência convocada pela Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo vereador Junior Rodrigues (PSD), que é compromisso da prefeita Suéllen Rosim concluir todas as obras do complexo até junho de 2026.