O Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar, em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (Ficco/SP), apreendeu um caminhão carregado com cigarros contrabandeados, na tarde desta sexta-feira (12), em Pongaí (SP).

A abordagem ocorreu por volta das 14h, no km 234 da rodovia Dona Leonor Mendes de Barros (SP-333), durante a Operação Impacto, realizada pela equipe da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária. O veículo, um caminhão Mercedes-Benz L2013, foi parado para fiscalização e, durante a vistoria, os policiais localizaram cerca de 200 mil maços de cigarros de origem ilegal.

O motorista foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Militar, ele não possui antecedentes criminais. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Bauru, onde o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.