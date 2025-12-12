Um cão farejador do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) localizou, na manhã desta quinta-feira (11), 15 tabletes de haxixe, cada um com cerca de um quilo, embalados com a imagem do personagem Popeye. A apreensão ocorreu por volta das 10h30, durante uma vistoria em veículos destinados a leilão no pátio de apreendidos da rodovia Orlando Quagliato, km 10, em Santa Cruz do Rio Pardo (90 km de Bauru).

O cão da equipe K9 indicou odor de drogas em um Fiat Uno prata que nem sequer constava na lista de veículos a serem leiloados. Ao verificar o automóvel, os policiais encontraram os tabletes escondidos dentro do tanque de combustível.

Posteriormente, a PM confirmou que o veículo havia sido apreendido em 24 de junho de 2025, em Ourinhos, durante uma ocorrência de tráfico registrada pela Polícia Rodoviária Federal.