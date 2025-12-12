A Polícia Militar prendeu na tarde desta quarta-feira (10) um homem de 34 anos procurado pela Justiça de Mato Grosso do Sul por crime de lavagem de dinheiro. A captura ocorreu por volta das 18h na região central de Bauru, após abordagem realizada por uma equipe do Batalhão de Ações Especiais (Baep).

Segundo o boletim de ocorrência (BO), os policiais realizavam patrulhamento quando perceberam que um homem em frente a uma academia demonstrou nervosismo ao notar a viatura. O suspeito foi abordado e nada de ilícito foi encontrado, mas a checagem no sistema do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) apontou a existência de um mandado de prisão preventiva no nome dele.

O documento judicial, emitido pela 1ª Vara Criminal de Corumbá (MS), é válido até 2043, de acordo com o BO. A Polícia Civil não teve acesso ao teor completo do mandado, já que ele foi expedido por outro Estado. Na presença do advogado, o suspeito afirmou que já tinha conhecimento da ordem de prisão, acrescenta o documento policial.