JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
ACIDENTE

Colisão entre caminhões resulta em vítima na Bauru–Pederneiras

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras
Vítima foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras

Dois caminhões se envolveram em uma colisão traseira na tarde desta quinta-feira (11), por volta das 15h, na alça de acesso à entrada principal de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). O acidente ocorreu no km 207 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru-Jaú), no sentido Interior–Capital.

Segundo informações preliminares, a colisão resultou em uma vítima, um homem de 49 anos, com ferimentos leves, que foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras. O outro motorista ficou ileso, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária.

O tráfego chegou a ser afetado no trecho durante o atendimento à ocorrência, mas já foi totalmente liberado.

