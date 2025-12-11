Dois caminhões se envolveram em uma colisão traseira na tarde desta quinta-feira (11), por volta das 15h, na alça de acesso à entrada principal de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). O acidente ocorreu no km 207 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru-Jaú), no sentido Interior–Capital.

Segundo informações preliminares, a colisão resultou em uma vítima, um homem de 49 anos, com ferimentos leves, que foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras. O outro motorista ficou ileso, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária.

O tráfego chegou a ser afetado no trecho durante o atendimento à ocorrência, mas já foi totalmente liberado.