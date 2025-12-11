Durante a Operação Hera 2, a Delegacia Seccional de Polícia Civil de Bauru prendeu, entre os dias 1 e 10 de dezembro, 45 agressores de mulheres em sua área de abrangência, que contempla em 19 municípios da região.

No total, foram registrados ao todo 406 boletins de ocorrência (BO). Além das 41 prisões em flagrante e das quatro por cumprimento de mandados, foram expedidas 220 medidas protetivas, instaurados 238 inquéritos, apuradas 128 denúncias de violência doméstica e apreendidas armas em diferentes endereços.

Operação

A ação ocorreu em todo o Estado de São Paulo e marcou, nesta quinta-feira (11), o encerramento do movimento “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”, que reforçou ações estaduais para o enfrentamento da violência de gênero.