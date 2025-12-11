Durante a Operação Hera 2, a Delegacia Seccional de Polícia Civil de Bauru prendeu, entre os dias 1 e 10 de dezembro, 45 agressores de mulheres em sua área de abrangência, que contempla em 19 municípios da região.
No total, foram registrados ao todo 406 boletins de ocorrência (BO). Além das 41 prisões em flagrante e das quatro por cumprimento de mandados, foram expedidas 220 medidas protetivas, instaurados 238 inquéritos, apuradas 128 denúncias de violência doméstica e apreendidas armas em diferentes endereços.
Operação
A ação ocorreu em todo o Estado de São Paulo e marcou, nesta quinta-feira (11), o encerramento do movimento “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”, que reforçou ações estaduais para o enfrentamento da violência de gênero.
A Operação Hera 2 faz referência à simbologia da deusa Hera, associada à força e à proteção feminina, e destaca o compromisso permanente da Polícia Civil em fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica, informa texto da instituição.
DDM 24 horas
Desde o dia 8 de março deste ano, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru passou a funcionar de forma ininterrupta, com plantão presencial 24 horas. A sede fica na Praça Dom Pedro II, ao lado da Câmara Municipal, no Centro. O telefone fixo é 3224-3301, mas as mulheres também podem pedir socorro pelo número 190 da Polícia Militar.