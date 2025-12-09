Bauru registrou 80 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Em decorrência da precipitação e dos ventos, duas árvores caíram no perímetro urbano.

Uma no quarteirão 10 da avenida José Vicente Aiello, na região dos condomínios, na manhã desta terça (9). Horas antes, outra na avenida das Bandeiras, na Vila Dutra: um tronco com boa parte da copa foi ao solo e causou o bloqueio parcial da via, exigindo atenção dos motoristas.

A previsão

Os bauruenses ainda precisarão de guarda-chuvas. Segundo dados do IPMet, nesta terça-feira, um sistema de baixa pressão mantém a condição de instabilidade, causando muita nebulosidade e chuvas com trovoadas ocasionais. Na quarta (10), as instabilidades perdem força e o sol aparece entre nuvens em alguns momentos no Estado de São Paulo. Contudo, há previsão de chuvas isoladas ao longo do dia e rajadas de vento ocasionais, devido à presença do sistema de baixa pressão entre o litoral paulista e o Sul do Brasil.