O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, estará em Bauru nos dias 18 e 19 de dezembro, quinta e sexta da próxima semana, quando acontece na cidade a etapa estadual da 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Ele participará da abertura do encontro, que ocorrerá no anfiteatro da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru.

Com o tema “Uma agenda política de transformação agroecológica para o Brasil” e o lema “Brasil Rural: raiz da vida, fonte do bem viver”, a conferência reunirá representantes de movimentos sociais, pesquisadores e gestores públicos para discutir políticas voltadas ao campo. O município foi escolhido para sediar a etapa estadual, depois do sucesso do encontro local, ocorrido no último dia 3 deste mês, no mesmo local, informa o organizador da etapa na cidade, José Carlos Batata, agente Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

A programação da Conferência Nacional começa na quinta-feira (18), com credenciamento das 16h às 18h. A abertura oficial ocorre às 18h, com apresentação cultural e votação do Regimento Interno Estadual. Às 19h está prevista a sessão política que contará com a presença do ministro e demais autoridades.