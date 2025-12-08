A Polícia Militar prendeu, na tarde desta segunda-feira (8), um homem foragido da Justiça, depois de um veículo ser identificado pelo sistema Muralha Paulista como possível dublê, no Jardim Prudência, em Bauru.

Segundo o registro policial, a equipe recebeu o alerta de que um Chevrolet Onix circulava de forma suspeita. Após a abordagem, três ocupantes foram identificados. Durante a consulta ao Copom, verificou-se que um dos passageiros possuía um mandado de prisão civil em aberto, expedido em setembro de 2022 pela 2ª Vara de Família e Sucessões de Marília, com validade até 2027. Ele não portava documentos ou pertences pessoais no momento da prisão, consta do boletim de ocorrência.

O filho do detido, também presente no veículo, foi informado sobre a situação. Nenhum advogado compareceu ao plantão policial.