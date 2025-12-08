A Polícia Civil de Bauru fechou, na manhã desta segunda-feira (8), uma fábrica clandestina responsável pela produção irregular de vinhos, sucos de uva e até cerveja de vinho. A estrutura funcionava em uma chácara no Panorama Parque e foi descoberta por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ).

No local, a Vigilância Sanitária encontrou uma série de irregularidades graves. Segundo a corporação, havia ratos mortos na área onde as uvas eram prensadas, além de barricas com vinhos e sucos armazenados sem qualquer condição higiênica. Diante da situação, o órgão determinou o descarte imediato dos produtos e autuou administrativamente o responsável pela produção, um homem de 74 anos.

A perícia criminal também esteve na chácara e coletou amostras para verificar a presença de substâncias irregulares, como metanol. Além disso, foram apreendidos vinhos e sucos de uma marca do Paraná que estariam sendo falsificados e revendidos como se fossem fabricados no local, juntamente com rótulos e embalagens utilizados na fraude.