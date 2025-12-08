08 de dezembro de 2025
POLÍCIA

Ambulância atropela cavalo: 1 adulto e 2 crianças ficam feridos

da redação
| Tempo de leitura: 1 min
Douglas Willian/JC
Com o forte impacto, o motorista fraturou as pernas e duas crianças que também estavam no veículo sofreram ferimentos leves

Uma ambulância do município de Iacanga atropelou um cavalo, por volta das 5h desta segunda-feira (8), no quilômetro 346 da rodovia Cesário José de Castilho, a Bauru-Iacanga.

Com o forte impacto, o motorista fraturou as pernas e duas crianças que também estavam no veículo sofreram ferimentos leves, segundo apurou o jornalista Alexandre Colim, do Programa 360, uma parceria do JCNET com a 96 FM.

O animal não resistiu ao impacto da viatura, que seguia para São Paulo, onde buscaria um paciente, informou Colim. De acordo com ele, as crianças seriam conhecidas do condutor.

A reportagem tenta contato com a prefeitura da Iacanga e acompanha o caso.

