Na teoria, apenas 3 grupos (entre os 12) são mais complicados que o do Brasil...

A Copa definitivamente começou. Os adversários da fase de grupo e os possíveis enfrentamentos nas fases eliminatórias já são conhecidos. O caminho pro tão sonhado HEXA já está traçado. Nesta sexta-feira (5), a FIFA sorteou os 12 grupos da Copa do Mundo 2026. A Seleção Brasileira caiu na chave C e terá Marrocos, Haiti e Escócia como adversários. Iremos acompanhar o primeiro Mundial com 48 seleções, e, a partir de agora, o sistema de classificação para os ‘mata-matas’ muda, com o líder e o vice-líder (de cada um dos 12 grupos) e os oito melhores terceiros colocados conquistando a vaga na próxima fase...

Como teremos mais classificados (serão 32 Seleções), também acontecerá uma rodada extra de eliminação, com 16 jogos decisivos acontecendo na primeira fase eliminatória. A Copa-2026 terá seu jogo de abertura em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com México e África do Sul. A final ocorrerá em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Serão 39 dias respirando futebol. Pra analisarmos a força de cada chave do Mundial, vamos elencar os 12 grupos: