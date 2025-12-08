Na teoria, apenas 3 grupos (entre os 12) são mais complicados que o do Brasil...
A Copa definitivamente começou. Os adversários da fase de grupo e os possíveis enfrentamentos nas fases eliminatórias já são conhecidos. O caminho pro tão sonhado HEXA já está traçado. Nesta sexta-feira (5), a FIFA sorteou os 12 grupos da Copa do Mundo 2026. A Seleção Brasileira caiu na chave C e terá Marrocos, Haiti e Escócia como adversários. Iremos acompanhar o primeiro Mundial com 48 seleções, e, a partir de agora, o sistema de classificação para os ‘mata-matas’ muda, com o líder e o vice-líder (de cada um dos 12 grupos) e os oito melhores terceiros colocados conquistando a vaga na próxima fase...
Como teremos mais classificados (serão 32 Seleções), também acontecerá uma rodada extra de eliminação, com 16 jogos decisivos acontecendo na primeira fase eliminatória. A Copa-2026 terá seu jogo de abertura em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com México e África do Sul. A final ocorrerá em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Serão 39 dias respirando futebol. Pra analisarmos a força de cada chave do Mundial, vamos elencar os 12 grupos:
GRUPO A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte);
GRUPO B: Canadá, Repescagem Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia) Catar e Suíça;
GRUPO C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;
GRUPO D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo);
GRUPO E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;
GRUPO F: Holanda, Japão, Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia;
GRUPO G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;
GRUPO H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;
GRUPO I: França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque) e Noruega;
GRUPO J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;
GRUPO K: Portugal, Repescagem Intercontinental 1(RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia;
GRUPO L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.
Partindo do pressuposto de que as chaves que possuem em teoria 3 equipes fortes (pelo momento atual) ou de tradição, chegamos a conclusão que temos 6 grupos nessa condição. São eles: o Grupo C (do Brasil), E (da Alemanha), F (da Holanda), I (da França), J (da Argentina) e o L (da Inglaterra). Pela ordem de dificuldade, acredito que o grupo mais forte é o da França, que tem além da vice-campeã atual (e grande favorita ao título), Senegal (time africano muito forte) e a Noruega (que fez uma ótima Eliminatória). O segundo grupo mais forte é o da Inglaterra (que chega muito bem pra Copa), com Croácia e Gana. Coloco como 3º grupo mais complicado o da Holanda, que tem Japão e Tunísia. Pela minha análise, o Brasil se encontra na 4ª chave “mais complicada”. Marrocos e Escócia serão adversários perigosos. O Marrocos fez uma excelente Copa em 2022 e tem uma nova geração fortíssima. A Escócia é sempre um adversário chato. Teve a classificação mais emocionante na Europa, desbancando a favorita Dinamarca. Temos que começar a Copa 100% focados. Senão...
A análise e informações dos adversários do Brasil no Grupo C...
A essa altura todos já sabem como ficou o grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026. O único penta campeão do mundo quer conquistar novamente o título (que não vem desde 2002) e pra isso terá que superar logo de cara Marrocos, Escócia e o Haiti (que deve ser o “saco de pancadas” no grupo). Disputando talvez sua pior Eliminatória em todos os tempos, a Seleção Brasileira aposta suas fichas no técnico Ancelotti. Sem nenhuma super estrela (até porque Neymar ainda é dúvida), o Brasil vai chegar um tanto quanto desacreditado nesse Mundial. Foi assim que venceu as últimas 3 Copas (1970, 1994 e 2002)...
A Seleção Brasileira é a 5ª colocada no Ranking da FIFA. São 24 anos nos separando de uma conquista. Exatamente o mesmo período que ficamos sem sermos campeões mundiais (de 1970 a 1994), Quem sabe chega agora. Vamos ao “RAIO X” dos nossos 3 adversários no grupo:
MARROCOS: 11º colocado no Ranking da FIFA
Última participação na Copa: 2022 (4º lugar)
Destaque: Achraf Hakimi (lateral-direito)
Técnico: Walid Regragui
Sensação da última Copa, o Marrocos tenta surpreender mais uma vez. A base do time semifinalista no Catar foi mantida, incluindo o técnico Walid Regragui. A equipe principal está invicta desde janeiro de 2024, quando foi eliminada pela África do Sul nas oitavas da Copa Africana de Nações. A trajetória marroquina nas eliminatórias foi impecável: 100% de aproveitamento, com oito vitórias em oito jogos, 22 gols marcados e apenas dois sofridos.
ESCÓCIA: 36º lugar no Ranking da FIFA
Última participação na Copa: 1998 (fase de grupos)
Destaque: Scott McTominay (volante)
Técnico: Steve Clarke
A classificação da Escócia foi conquistada nos acréscimos da última rodada das Eliminatórias. Na primeira Copa desde 1998, os escoceses venceram a Dinamarca por 4 a 2, com uma partidaça do volante McTominay, atual campeão italiano com o Napoli. Apesar da participação na Copa do Mundo, ficaram na fase de grupos da Euro e brigaram para não cair na Liga das Nações.
HAITI: 84º no Ranking da FIFA
Última participação na Copa: 1974 (fase de grupos)
Destaque: Jean-Ricner Bellegarde (meia)
Técnico: Sébastien Migné
O Haiti retorna à Copa do Mundo após mais de 50 anos de espera. A equipe foi uma das grandes surpresas das eliminatórias da Concacaf, liderando o grupo C, à frente de Honduras e da Costa Rica (que sempre está presente nas Copas). Com poucos destaques individuais, os holofotes se dividem entre Bellegarde, meio-campista que joga no futebol inglês, e Ricardo Adé, zagueiro da LDU.
Só vai ter jogo à noite! As datas e horários do Brasil na Copa...
Pra quem já sonhava com aqueles dias de folga no trabalho em jogos do Brasil na Copa, pode esquecer. Esse Mundial na América do Norte colocou as 3 partidas inicias da Seleção no horário noturno. Lá se foi o “feriado”. Pra você já anotar na agenda e ir se preparando, aí estão os 3 jogos da fase de grupos do Brasil:
BRASIL x Marrocos - 1ª rodada
13 de junho (sábado) - 19h de Brasília (18h no horário local)
Estádio MetLife - New Jersey-Nova York/EUA
BRASIL x Haiti - 2ª rodada
19 de junho (sexta-feira) - 22h de Brasília (21h no horário local)
Estádio Lincoln Financial Field - Filadélfia/EUA
Escócia x BRASIL - 3ª rodada
24 de junho (quarta-feira) - 19h de Brasília (18h no horário local)
Estádio Hard Rock - Miami/EU
Caso avance pra primeira fase eliminatória (algo que todos esperam), a Seleção Brasileira poderá cruzar com Holanda, Japão, Tunísia ou uma seleção europeia vinda da repescagem. Se terminar na liderança da sua chave, o Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F. O duelo está previsto para 29 de junho, uma segunda-feira, em Houston. Eu apostaria em um confronto contra o Japão.
Caso o time comandado por Carlo Ancelotti avance na segunda posição, o adversário será o vencedor do Grupo F. Nesse cenário, a partida também está marcada para o dia 29, mas ocorrerá em Monterrey, no México. Aí a situação se complicaria muito, pois acredito na Holanda como campeã da chave. Inclusive a Seleção do Memphis pode bater o recorde de partidas invictas em uma Copa do Mundo. Os holandeses estão 12 jogos sem perder. A última derrota foi na decisão do Mundial de 2010 pra Espanha. É bom não bobear e evitar ficar em segundo na chave...
Finals da Barragem “Dupla Falta” de Tênis da Luso...
A manhã do sábado (6) teve a disputa dos jogos decisivos do “Finals” da Barragem Dupla Falta de Tênis da Associação Luso Brasileira de Bauru. A competição esse ano contou com mais de 140 tenistas, distribuídos em 9 categorias (masculinas e femininas). A edição 2026 foi um sucesso. A relação dos campeões e vices foi a seguinte:
- Categoria A
Campeão: Caio Oliveira
Vice: João Colombo
- Categoria B
Campeão: Marcelo Quintanilha
Vice: Dolírio Menezes
- Categoria C
Campeão: Renato Almeida Valentim
Vice: Lucas Ferragoni
- Categoria D
Campeão: João Pedro Godoy
Vice: Luciano Indruczaki
- Categoria E
Campeão: Felipe Riehl
Vice: Lucas Ferreira
- Categoria F
Campeão: Eduardo Liborio Zogheib
Vice: Leandro Cortez Nardo
- Categoria G
Campeão: Júlio Cesar Zaneti
Vice: Gustavo Canhos Leonelli
- Categoria Feminina A
Campeã: Valentina Gianezini Godoy
Vice: Beatriz Gomes Nardo
- Categoria Feminina B
Campeã: Nadia Fernanda Xavier
Vice: Yaracris Pontes Queiroz
A Barragem contou com a organização do Alex França, Fernando Meciano (Nadal), Roberval Vaz (Preto) e Alessandro Lamônica. O patrocinador Master foi a Archclass, com o apoio também da Umaly Representações (Piracanjuba), Fabri Consultoria e Ono Racket Sports. Ano que vem tem mais...
Momento Maguila
O SALVE de hoje vai pro pessoal que organizou com enorme sucesso o 2º Festival LUSO/Semel de Vôlei Infantil e Basquete Sub-11, nesse último fim de semana no Ginásio de Esportes Eng. José da Silva Martha Filho, na LUSO. Um grande abraço pra Luciane Bezerra, José Maria de Toledo Junior, André Louzada, Foguinho (Secretário de Esportes de Bauru), Waldir Messias (Bozó), Luiz Henrique (Baxo) e Alexandre Xandele.
