Uma adolescente foi apreendida na madrugada deste sábado (6) após matar uma mulher de 28 anos, durante uma discussão em uma adega de Ibitinga. As informações são do Portal Ternura, que acompanhou o caso.

O crime ocorreu por volta das 4h45. A Polícia Militar foi acionada pela UPA após a chegada da vítima em estado grave, com ferimentos no pescoço e no tórax provocados por um objeto cortante semelhante a um canivete. Minutos depois, a equipe médica informou que a vítima não resistiu aos ferimentos.

Segundo uma testemunha ouvida pela PM, a agressão aconteceu após uma discussão entre a vítima e a adolescente. A mesma testemunha disse ter visto o momento em que a jovem desferiu os golpes.