Um homem foi preso na noite de sexta-feira (5), em Pederneiras, após ser flagrado com armas e munições e, no caminho para a delegacia, tentar subornar policiais da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior. O caso ocorreu por volta das 22h10, na rua Carlos Copede.
A equipe realizava patrulhamento quando recebeu denúncia de que um indivíduo estaria circulando armado na região. De acordo com a PM, o suspeito foi localizado conduzindo uma motocicleta modelo XRE verde, de placa FBG-2177. Após breve acompanhamento, os policiais abordaram R.C.B.M., que carregava munições calibre 38 nas vestes.
Questionado, o homem confessou possuir armas em sua residência. Os policiais seguiram até o endereço indicado e apreenderam um revólver calibre 38, uma cartucheira do mesmo calibre, além de um revólver calibre 32 e mais munições. Ele recebeu voz de prisão por porte e posse ilegal de arma de fogo.
Tentativa de suborno registrada em vídeo
Segundo o boletim, durante o trajeto até o Plantão Policial, o suspeito pediu para conversar com a equipe e, diante da câmera que registrava o diálogo, ofereceu “vantagem indevida” aos policiais para que fosse liberado. Diante da proposta, recebeu nova voz de prisão, desta vez por corrupção ativa.
No Plantão Policial, a autoridade de plantão ratificou as prisões pelos crimes de porte e posse de arma de fogo, munições e corrupção ativa. O indiciado permaneceu detido e à disposição da Justiça.