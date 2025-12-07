Um homem foi preso na noite de sexta-feira (5), em Pederneiras, após ser flagrado com armas e munições e, no caminho para a delegacia, tentar subornar policiais da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior. O caso ocorreu por volta das 22h10, na rua Carlos Copede.

A equipe realizava patrulhamento quando recebeu denúncia de que um indivíduo estaria circulando armado na região. De acordo com a PM, o suspeito foi localizado conduzindo uma motocicleta modelo XRE verde, de placa FBG-2177. Após breve acompanhamento, os policiais abordaram R.C.B.M., que carregava munições calibre 38 nas vestes.

Questionado, o homem confessou possuir armas em sua residência. Os policiais seguiram até o endereço indicado e apreenderam um revólver calibre 38, uma cartucheira do mesmo calibre, além de um revólver calibre 32 e mais munições. Ele recebeu voz de prisão por porte e posse ilegal de arma de fogo.

Tentativa de suborno registrada em vídeo