Na tarde desta segunda-feira (8), a partir das 13h, a Câmara Municipal realizará a penúltima e mais importante sessão ordinária do ano. Os vereadores vão apreciar 62 matérias pautadas pelo presidente Markinho Souza (MDB), inclusive a o projeto de lei (PL) do governo Suéllen Rosim (PSD) que autoriza a prefeitura a fazer a concessão da coleta e tratamento do lixo de Bauru. Este e outros 15 processos estão em regime de urgência, solicitado pela prefeitura. Na sequência, os projetos aprovados em primeira discussão passarão pela segunda rodada de votação em sessão extraordinária.

A concessão do lixo, maior contrato com a iniciativa privada da história da cidade, tinha parecer de ilegalidade dado pela Consultoria Jurídica do Poder Legislativo na semana passada, mas uma reunião pública feita pelo relator do PL na Comissão de Justiça, André Maldonado (PP), e a propositura de 3 emendas de sua autoria convenceram a Consultoria de que agora a matéria pode tramitar na Casa. As emendas terão de ser apresentadas ao projeto em plenário, durante a sessão.

O PL do lixo ainda precisa ser analisado pelas comissões de Economia e a de Meio Ambiente, mas foi pautado assim mesmo, já que há a possibilidade de essas comissões, com folgada maioria governista, darem seus pareceres em plenário. É aí que a discussão do projeto pode causar a maior polêmica e muitos debates na reunião desta segunda, que deverá varar a madrugada. A oposição deve resistir ao efeito 'toque de caixa' que os situacionistas querem dar a essa discussão que envolve R$ 4,9 bilhões em formato de Parceria Público-Privada (PPP) e sobre a qual ainda pairam muitas dúvidas e questionamentos.