Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport foram rebaixados para a Série B de 2026 após o fim do Brasileirão 2025, enquanto Internacional, Vitória e Santos escaparam na última rodada.
O Santos derrotou o Cruzeiro por 3 a 0 na Vila Belmiro e só dependia de si para permanecer. O Ceará, por sua vez, começou o duelo contra o Palmeiras fora do Z4 e também dependendo apenas de si para permanecer na primeira divisão, o que não aconteceu. Perdeu por 3 a 1.
O Vitória venceu o São Paulo por 1 a 0, em casa, e livrou-de do rebaixamento.
O Fortaleza também chegou ao domingo em uma situação aparentemente sob controle, mas não conseguiu fazer sua parte. Assim como o rival cearense, o Leão do Pici saiu na frente em seu jogo, mas não conseguiu conter o Botafogo e acabou derrotado por 4 a 2, no Maracanã.
Juventude, que empatou com o Corinthians em São Paulo, e o Sport, que perdeu por 4 a 0 para o Grêmio, já entraram na última rodada rebaixados.
Lembrando que o Flamengo sagrou-se campeão brasileiro no meio da semana.