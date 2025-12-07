Diante da escalada da violência contra as mulheres no Brasil e dos índices alarmantes de feminicídio, movimentos sociais, organizações feministas e coletivos de direitos humanos realizaram neste domingio (7) uma grande mobilização em Bauru e outras grandes cidades do País. Em Bauru, a manifestação aconteceou na avenida Getúlio Vargas, 15-28. O JCNET esteve lá e cobriu a manifestação.

O ato trouxe como mote “Mulheres Vivas” e denunciou o avanço das diversas formas de violência: física, psicológica, sexual, política, institucional e digital. As organizações destacam que o Brasil permanece entre as nações com maiores taxas de feminicídio no mundo, e que o desmonte e o subfinanciamento de políticas públicas, como a Casa da Mulher Brasileira, delegacias especializadas e serviços de acolhimento, colocam milhares de vidas em risco diariamente.

A mobilização buscou ainda fortalecer redes de apoio, estimular a denúncia, ampliar o diálogo com a sociedade e ressaltar a importância dos marcos legais de proteção às mulheres, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. Em Bauru, a manifestação reunirá a OAB, coletivos feministas, entidades de direitos humanos, movimentos estudantis, lideranças comunitárias e cidadãs comprometidas com a construção de uma cidade e de um país onde todas possam viver com segurança e dignidade.