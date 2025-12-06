Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (5) por receptação após a equipe do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) localizar um veículo furtado circulando com placas clonadas em Bauru. A identificação do automóvel foi possível graças a um alerta emitido pelo Sistema Muralha Paulista (câmeras instaladas em pontos-chave de uas e avenidas).

Por volta das 20h45, durante patrulhamento na área do 4º BPM/I, policiais receberam, via Copom, a informação de que um VW Gol cinza trafegava pela avenida Duque de Caxias com suspeita de ser um “dublê”. As equipes intensificaram as buscas e encontraram o carro circulando em direção contrária à inicialmente informada.

Na abordagem, nada de ilícito foi localizado com os ocupantes. Porém, durante a vistoria, os policiais identificaram divergências no chassi e confirmaram que o veículo havia sido furtado em Sumaré (SP). A placa era duplicada.