06 de dezembro de 2025
RECEPTAÇÃO

Baep prende motorista em Bauru após alerta do Muralha Paulista

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Veículo tinha placas clonadas
Veículo tinha placas clonadas

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (5) por receptação após a equipe do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) localizar um veículo furtado circulando com placas clonadas em Bauru. A identificação do automóvel foi possível graças a um alerta emitido pelo Sistema Muralha Paulista (câmeras instaladas em pontos-chave de uas e avenidas).

Por volta das 20h45, durante patrulhamento na área do 4º BPM/I, policiais receberam, via Copom, a informação de que um VW Gol cinza trafegava pela avenida Duque de Caxias com suspeita de ser um “dublê”. As equipes intensificaram as buscas e encontraram o carro circulando em direção contrária à inicialmente informada.

Na abordagem, nada de ilícito foi localizado com os ocupantes. Porém, durante a vistoria, os policiais identificaram divergências no chassi e confirmaram que o veículo havia sido furtado em Sumaré (SP). A placa era duplicada.

O motorista afirmou ter comprado o automóvel de um terceiro por R$ 5,5 mil.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru. O condutor permaneceu preso à disposição da Justiça, enquanto a passageira foi liberada após os procedimentos legais.

