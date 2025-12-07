O Ferroviário garantiu a última vaga na final da Primeira Divisão da LBFA ao vencer o clássico da Zona Oeste contra o Santa Cândida por 2 a 1 com gols de Zetão e Léo Café, neste domingo (7), no Estádio Mirante Ferroviário. Com a vitória, o time agora enfrenta o Corinthians do Jardim Prudência na grande decisão marcada para o próximo domingo (14). A classificação foi definida em jogo único, com a possibilidade de pênaltis apenas em caso de empate no tempo regulamentar.

Considerado um clássico do futebol amador bauruense, o confronto começou às 10h10 e colocou frente a frente duas equipes fortes da competição, ambas em busca do seu primeiro título na divisão de elite da Liga Bauruense. A partida começou disputada e muito pegada: o Ferroviário apostava na dupla de ataque formada por Zetão e Wallace, enquanto o Santa Cândida contava com uma defesa sólida e experiente, comandada pelo zagueiro Haialla. O jogo era aberto, com ambas as equipes tentando chegar ao gol adversário, mas sem sucesso nos primeiros minutos.

Aos 14 minutos, o volante Wesley "Japonês", do Ferroviário, chutou de fora da área, o goleiro do Santa Cândida soltou a bola, e o atacante Zetão aproveitou para abrir o placar: 1 a 0 para o Ferroviário. Com a vantagem, o Santa Cândida se lançou ao ataque, criando perigo à meta adversária.