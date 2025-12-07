O Ferroviário garantiu a última vaga na final da Primeira Divisão da LBFA ao vencer o clássico da Zona Oeste contra o Santa Cândida por 2 a 1 com gols de Zetão e Léo Café, neste domingo (7), no Estádio Mirante Ferroviário. Com a vitória, o time agora enfrenta o Corinthians do Jardim Prudência na grande decisão marcada para o próximo domingo (14). A classificação foi definida em jogo único, com a possibilidade de pênaltis apenas em caso de empate no tempo regulamentar.
Considerado um clássico do futebol amador bauruense, o confronto começou às 10h10 e colocou frente a frente duas equipes fortes da competição, ambas em busca do seu primeiro título na divisão de elite da Liga Bauruense. A partida começou disputada e muito pegada: o Ferroviário apostava na dupla de ataque formada por Zetão e Wallace, enquanto o Santa Cândida contava com uma defesa sólida e experiente, comandada pelo zagueiro Haialla. O jogo era aberto, com ambas as equipes tentando chegar ao gol adversário, mas sem sucesso nos primeiros minutos.
Aos 14 minutos, o volante Wesley "Japonês", do Ferroviário, chutou de fora da área, o goleiro do Santa Cândida soltou a bola, e o atacante Zetão aproveitou para abrir o placar: 1 a 0 para o Ferroviário. Com a vantagem, o Santa Cândida se lançou ao ataque, criando perigo à meta adversária.
O time da Vila Dutra trabalhava a bola no meio-campo, apostando na experiência para controlar o ritmo do jogo. Aos 30 minutos, Carlinhos, do Ferroviário, cometeu falta dentro da área: pênalti para o Santa Cândida. Na cobrança, o camisa 9 Ricardo bateu e converteu, deixando tudo igual no Estádio Mirante Ferroviário: 1 a 1. O primeiro tempo terminou empatado, mantendo a tensão do clássico.
No início da segunda etapa, os técnicos fizeram alterações para dar sangue novo às equipes. As equipes se resguardavam no ataque, cientes de que um gol poderia significar a desclassificação. O Ferroviário continuava apostando no camisa 9 Zetão, enquanto o Santa Cândida buscava jogadas individuais e bolas alçadas na área. O técnico Alemão, do Ferroviário, substituiu Zetão por um volante para reforçar a marcação, enquanto o técnico Dudu, do Santa Cândida, manteve a formação ofensiva.
O jogo se encaminhava para o final quando, aos 41 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de bola parada, o zagueiro Léo Café subiu mais alto que a defesa e cabeceou para o fundo das redes, marcando o gol da vitória: 2 a 1. Nos minutos finais, o Santa Cândida pressionou em busca do empate, mas o Ferroviário segurou a vantagem e garantiu a vaga na final da competição.
Agora, o Ferroviário enfrenta o Corinthians de Bauru na decisão, que será realizada no próximo domingo (14). A final poderá ocorrer no Estádio Horácio Alves Cunha, no Jardim Bela Vista, marcando a reinauguração do distrital após anos fechado para reformas.