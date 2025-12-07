O britânico Lando Norris, 26 anos, sagrou-se campeão mundial da temporada 2025 da Fórmula 1, na manhã deste domingo (7). O piloto da McLaren terminou em 3º no GP de Abu Dhabi e garantiu o título na última prova, terminando com 423 pontos. É seu primeito título na F1.

A conquista pôs fim a um jejum de quase duas décadas da McLaren, que não tinha um campeão mundial desde 2008, com quando Lewis Hamilton conquistou o 1º de seus sete campeonatos. A equipe já havia garantido antecipadamente o título de construtores.

Norris terminou o Mundial com 11 vitórias, 44 pódios e 16 Poles. Ele acabou também com o domínio amplo de Max Verstappen, que havia faturado o título nas últimas quatro temporadas. O holandês, vencedor no Circuito de Yas Marina, terminou a edição 2025 em 2° lugar, com 421 pontos.