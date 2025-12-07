A Liga Bauruense de Futebol Amador definiu, na manhã deste domingo (7), os dois finalistas da temporada 2025. Os jogos foram realizados no Estádio Mirante Ferroviário. A primeira partida das semifinais foi entre Corinthians de Bauru e Vila Nova. As vagas foram decididas em jogo único e, em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação seria definida nos pênaltis. A partida contou com o protagonismo da dupla corintiana formada pelo meia Gugu e pelo atacante Rolan, cada um marcando um gol na vitória por 3 a 0, que garantiu a classificação do time do Jardim Prudência.

O jogo, que teve início às 8h10, colocou frente a frente duas equipes tradicionais do amador bauruense. A partida começou com domínio do Corinthians, do Jardim Prudência, que partiu para o ataque logo nos minutos iniciais. O Vila Nova apostava na dupla de ataque formada por Marquinhos e Paulão para levar perigo ao gol adversário. Com velocidade, o Corinthians criava chances principalmente com o atacante Rolan. Aos 13 minutos, o time do Jardim Prudência abriu o placar com seu camisa 10 e jogador mais técnico, Gugu. Em cobrança de falta, o meia acertou um chute no ângulo do goleiro do Vila Nova. Após o gol, o time do Parque Jaraguá se lançou ao ataque e levou perigo à meta corintiana.

Com o passar do tempo, o jogo ficou mais disputado, com intensidade e firmeza nas divididas. As equipes criavam, mas pecavam nas finalizações. O Vila Nova levava perigo com sua dupla de ataque, enquanto o Corinthians apostava na qualidade técnica de seu meio-campo para ampliar o marcador. O primeiro tempo terminou com vitória parcial do alvinegro por 1 a 0.