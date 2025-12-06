Pirajuí - A Polícia Civil de Pirajuí prendeu em flagrante, na tarde desta sexta-feira (5), um homem acusado de ameaçar familiares, incluindo os pais idosos, para tentar conseguir dinheiro. Segundo a corporação, ele usou uma faca para intimidá-los após a negativa de receber cerca de R$ 10,00.

Os policiais foram acionados pelos próprios familiares. Ao chegarem à residência, encontraram o suspeito exaltado na área externa. As vítimas relataram que ele saiu de um cômodo com a faca em mãos e afirmou que “usaria a arma” contra eles. Um vídeo gravado pela irmã confirmou as ameaças e a posse do objeto, que foi apreendido.

A família também informou que o homem tem histórico de intimidação e violência psicológica, ligado ao uso da substância entorpecente “crack”. Ele admitiu ter usado a faca, mas negou ter intenção de ferir.