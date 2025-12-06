A Justiça de Bauru julgou improcedente a ação civil pública apresentada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e Região (Sinserm) contra a nomeação do atual secretário de Governo da prefeitura, Renato Purini, para a presidência do Departamento de Água e Esgoto (DAE). A sentença, assinada pela juíza Fernanda Lopes dos Santos, foi publicada na última quinta-feira (4). O advogado do Sinserm, José Francisco Martins, informa que vai recorrer.

A entidade sindical alegava que a nomeação, realizada pela prefeita Suéllen Rosim (PSD), violaria o artigo 4º da Lei Municipal nº 1.006/1962 por dois motivos: suposta falta de formação em nível superior e ausência de idoneidade do indicado. O Sinserm também havia obtido liminar para afastar Purini do cargo, medida posteriormente derrubada pelo Tribunal de Justiça por meio de agravo de instrumento.

Formação não é exigência para o cargo, diz juíza

Ao analisar o mérito, a magistrada afastou a tese de irregularidade. Segundo a decisão, a legislação municipal estabelece que apenas dois dos três membros do Conselho do DAE precisam, obrigatoriamente, ser engenheiros registrados no Crea (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura). Para o presidente do órgão — ocupado por Purini em 2024 e até junho deste ano — a lei não exige formação em nível superior, apenas idoneidade.