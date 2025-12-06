O maior bairro da maior cidade da região Central paulista, o Mary Dota, comemora seus 35 anos com uma grande festa aberta ao público neste sábado (6), a partir das 18h, em um evento especial que promete música, cultura, diversão e confraternização para toda a família. A celebração Mary Dota 35 anos – December Fest reunirá atrações musicais de destaque nacional, o tradicional corte do bolo de aniversário, atividades infantis e a presença do Papai Noel, marcando o início das festividades de fim de ano no bairro.

Entre as atrações confirmadas estão os cantores Lucas Akira e Fábio, sucesso regional e referência no sertanejo universitário; o sambista Arlindinho Cruz, herdeiro de um dos nomes mais importantes do samba brasileiro; e o grupo Coletivo Samba, que traz um repertório rico em ritmos e clássicos do gênero. A festa também conta com a alegria do Palhaço Faísca, garantindo entretenimento e interação com o público infantil.

O evento será realizado na avenida Marcos de Paula Raphael, quadra 20, ao lado da E.E. Ada Cariani Avalone, espaço já tradicional das grandes apresentações comunitárias do Mary Dota.