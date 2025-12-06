O maior bairro da maior cidade da região Central paulista, o Mary Dota, comemora seus 35 anos com uma grande festa aberta ao público neste sábado (6), a partir das 18h, em um evento especial que promete música, cultura, diversão e confraternização para toda a família. A celebração Mary Dota 35 anos – December Fest reunirá atrações musicais de destaque nacional, o tradicional corte do bolo de aniversário, atividades infantis e a presença do Papai Noel, marcando o início das festividades de fim de ano no bairro.
Entre as atrações confirmadas estão os cantores Lucas Akira e Fábio, sucesso regional e referência no sertanejo universitário; o sambista Arlindinho Cruz, herdeiro de um dos nomes mais importantes do samba brasileiro; e o grupo Coletivo Samba, que traz um repertório rico em ritmos e clássicos do gênero. A festa também conta com a alegria do Palhaço Faísca, garantindo entretenimento e interação com o público infantil.
O evento será realizado na avenida Marcos de Paula Raphael, quadra 20, ao lado da E.E. Ada Cariani Avalone, espaço já tradicional das grandes apresentações comunitárias do Mary Dota.
Além dos shows, o público poderá aproveitar uma programação diversificada, que inclui passeio de trenzinho e brinquedos infláveis para as crianças.
O evento conta com apoio de diversas instituições e empresas parceiras: Instituto Markinho Souza, loja Beto Móveis, Padaria e Confeitaria Dona Dolores e Confiança Supermercados.
A realização é da Prefeitura Municipal de Bauru, por meio das secretarias municipais de Cultura e de Esportes e Lazer (Semel).