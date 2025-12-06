A Cia Kemet apresenta, no próximo sábado (13), às 20h30, a sessão extra do espetáculo "ZÉ", que será encenado na rua Pedro Fernandes, 9-5, no Jardim Ferraz, em Bauru. A procura pelo espetáculo foi tão alta que a companhia decidiu abrir um novo horário para atender ao público.
"ZÉ" propõe uma travessia poética em que dança, teatro e música se entrelaçam para formar uma experiência sensorial marcada pela resistência e pela espiritualidade do corpo negro em cena. Entre sambas, ladainhas e batuques, o espetáculo celebra a força da ancestralidade, a malandragem como filosofia de sobrevivência e o caráter encantatório das narrativas orais negras.
O elenco é formado por Tobias Terceiro, Sara Belasco, Angélica Luiz, Clarete Bomfim, Roberta Porcino, Nando Andrade, Pedro Antônio, João Folcato, Camila Rodrigues, Thaina Fortunato e Vilma Rodrigues. Os ingressos seguem disponíveis pelo Sympla. A companhia alerta que a nova sessão também deve esgotar rapidamente.