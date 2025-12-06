A cidade de Bauru "se prepara" para receber o projeto cultural "Circuito das Artes", que promete encantar públicos de todas as idades. Em uma experiência que une arte, criatividade e inclusão, o projeto tem como propósito aproximar a comunidade das diferentes expressões culturais.

No dia 7 de dezembro (domingo), das 9h às 18h, crianças, adultos e responsáveis poderão participar de oficinas, atividades interativas e apresentações (todas gratuitas). O evento incentiva descobertas criativas e oferece uma alternativa de lazer, estimulando o bem-estar e a participação social.

Entre os destaques da programação estão as oficinas circenses, que ocorrerão em dois períodos - das 10h às 12h e das 15h às 17h - com atividades como malabarismo, acrobacias, tecido acrobático e outros exercícios lúdicos conduzidos por artistas especializados, além de apresentações de escolas de dança e de taikô.