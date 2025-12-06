Com produção da Jacobina Produções e Distribuição da Tarrafa Distribuidora, o lançamento foi no último sábado (29), na Joia Teatro Cine, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A estreia fez parte da programação "Mulheres em Maré Alta", organizada pela distribuidora e também pela produtora.

Após participar do longa-metragem "Maurício de Sousa - o filme", com direção de Pedro Vasconcellos, da série "Paulo, O Apóstolo" na Record e estrear no Festival do Rio com o curta-metragem "Bela LX-404" com direção de Luiza Botelho Almeida e contracenando com a atriz Léa Garcia em seu último filme, Matheus Martins agora estreia como coprotagonista do curta "A Louça do Almoço", com direção de Joana Jacobina.

A história traz um casal a partir da visão da protagonista, Flora (Brenda França), uma mulher que, aos 27 anos, se vê presa a um relacionamento que começou em sua adolescência, sujeitando-se a vontades e a maneira de ser de seu marido, Arthur (Matheus Martins). Após todos os anos juntos, Flora começa a lembrar de momentos marcantes da história do casal e percebe que já não se reconhece mais como indivíduo nessa relação, servindo de faísca para o processo de reinvenção de Flora e para o rompimento do casal.

Além de "A Louça do Almoço", também foi exibido o curta "Deságua", da cineasta Ninna Fachinello, que aborda vínculos familiares, luto, afeto e escolhas sobre o futuro. Após as exibições, o público participou de uma conversa com as equipes das duas produções, com foco sobre os desafios da produção independente realizada por mulheres no audiovisual.