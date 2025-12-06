No último mês do ano, a programação de cinema do Sesc Bauru convida a refletir sobre memórias e histórias que marcam nossas vidas com a "Mostra O Que Fica" e a intervenção "CineAnotadinho".
A mostra "O Que Fica" traz uma seleção de filmes que abordam o esquecimento, a reconstrução e a perda, investigando como o passado e as lembranças moldam o presente. Os filmes refletem sobre as marcas invisíveis que o tempo deixa e a complexidade de viver com o que é esquecido e o que se resgata da memória, explorando a delicada fronteira entre o que lembramos e o que esquecemos e, como esses lapsos ou preservações moldam nossa identidade.
Já a intervenção "CineAnotadinho", conduzida pela malabarista e artista visual Patricia Mayumi, convida o público a compartilhar o amor pelo cinema por meio de blocos de anotações coloridos indicando os filmes que marcaram suas vidas e tudo isso com a mediação de uma figura vinda diretamente dos bastidores do cinema. A atividade gratuita acontece nos dias 11, 16 e 18 de dezembro, às 19h.
PROGRAMAÇÃO
• Aftersun - Dir.: Charlotte Wells | Reino Unido | 2022 | 102min - Sophie reflete sobre a alegria e a melancolia das férias que ela tirou com seu pai 20 anos antes. Memórias reais e imaginárias preenchem as lacunas enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que desconhecia. Quinta (11), às 19h30. Auditório. Gratuito.
• Deslembroa - Dir.: Flávia Castro | Brasil, França, Qatar | 2018 | 105min - O Rio de Janeiro não é nada familiar para Joana, que teve o pai refém como prisioneiro político durante os anos de ditadura no Brasil. Ela passou quase toda a sua vida em Paris, cidade onde o resto de sua família se exilou. Tendo sido decretada a Lei da Anistia, a menina agora está, a contragosto, de volta a sua cidade natal. As memórias amargas de tempos difíceis vêm à tona, causando desconforto. Terça (16), às 19h30. Auditório. Grátis.
• Meu Pai - Dir.: Florian Zeller | Reino Unido, Franla | 2020 | 98min.- Um homem recusa toda a ajuda de sua filha à medida que envelhece. Ele começa a duvidar dos entes queridos, de sua própria mente e de sua realidade ao tentar compreender as mudanças que estão acontecendo em sua vida.Quinta (18), às 19h30. Auditório. Grátis.
SERVIÇO
Os ingressos podem ser garantidos no dia da exibição, a partir das 14h, no App Credencial Sesc SP ou em centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, às 18h30. Classificação 14 anos. O Sesc fica na Av. Aureliano Cardia, 6-71. Mais informações pelo telefone (14) 3235-1750 ou pelo Portal sescsp.org.br/bauru