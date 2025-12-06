No último mês do ano, a programação de cinema do Sesc Bauru convida a refletir sobre memórias e histórias que marcam nossas vidas com a "Mostra O Que Fica" e a intervenção "CineAnotadinho".

A mostra "O Que Fica" traz uma seleção de filmes que abordam o esquecimento, a reconstrução e a perda, investigando como o passado e as lembranças moldam o presente. Os filmes refletem sobre as marcas invisíveis que o tempo deixa e a complexidade de viver com o que é esquecido e o que se resgata da memória, explorando a delicada fronteira entre o que lembramos e o que esquecemos e, como esses lapsos ou preservações moldam nossa identidade.

Já a intervenção "CineAnotadinho", conduzida pela malabarista e artista visual Patricia Mayumi, convida o público a compartilhar o amor pelo cinema por meio de blocos de anotações coloridos indicando os filmes que marcaram suas vidas e tudo isso com a mediação de uma figura vinda diretamente dos bastidores do cinema. A atividade gratuita acontece nos dias 11, 16 e 18 de dezembro, às 19h.